Минагрополитики презентует новую электронную платформу "єБждільництво": что известно

Минагрополитики запускает электронную систему "єБждільництво" для оповещения о средствах защиты растений.

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Что известно об электронном сервисе

Отмечается, что речь идет о первом этапе, в частности, запуске электронного сервиса заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений. Этот сервис поможет пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление.

Благодаря новому сервису аграрии смогут:

вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

подавать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;

выбирать пчеловода из списка тех, кто предложил свои услуги;

выбирать период и земельные участки для запланированной обработки СЗР;

информировать пчеловодов, чья пасека размещена в радиусе 8 км от обрабатываемых участков.

Кроме того, джоляры смогут интегрировать Государственный аграрный сектор (ДАР) с реестром пчеловодов, указывать геопозицию пасеки, подавать отзывы на заявки аграриев, искать аграриев для опыления, а также выбирать типы культур и соответствующие земельные участки для их возделывания.

Новый электронный сервис полностью интегрируется с другими электронными системами. Например, реестрами пасек и пестицидов.

Что известно об электронных сервисах

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало новый сервис "е-Рослинництво", главной целью которого является внедрение электронной системы реестров в области растениеводства.

Добавим, в октябре Минагрополитики запустило новый электронный портал "єТваринництво" для регистрации субъектов племенного дела, который в разы упростит процедуры для фермеров.