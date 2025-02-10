Мінагрополітики презентує нову електронну платформу "єБджільництво": що відомо

Мінагрополітики запускає електронну систему “єБджільництво” для сповіщення про засоби захисту рослин.

Про це інформує міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Що відомо про електронний сервіс

Зазначається, що мова йде про перший етап, зокрема, запуск електронного сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин. Цей сервіс допоможе бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення.

Завдяки новому сервісу аграрії зможуть:

вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);

подавати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;

обирати пасічника зі списку тих, хто запропонував свої послуги;

вибирати період та земельні ділянки для запланованої обробки ЗЗР;

інформувати пасічників, чия пасіка розміщена в радіусі 8 км від оброблюваних ділянок.

Крім того, джолярі зможуть інтегрувати Державний аграрний сектор (ДАР) з реєстром пасічників, вказувати геопозицію пасіки, подавати відгуки на заявки аграріїв, шукати аграріїв для запилення, а також вибирати типи культур і відповідні земельні ділянки для їх обробітку.

Наголошується, що новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими електронними системами. Наприклад, реєстрами пасік та пестицидів.

Що відомо про електронні сервіси

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України створило новий сервіс "е-Рослинництво", головною метою якого є запровадження електронної системи реєстрів у галузі рослинництва.

Додамо, у жовтні Мінагрополітики запустило новий електронний портал "єТваринництво" для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.