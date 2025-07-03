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За пів року на платформі Дія.Engine запустили 18 нових реєстрів та систем

Дія.Engine
За пів року на платформі Дія.Engine запустили 18 нових реєстрів

За останні шість місяців в Україні запрацювали 18 нових реєстрів і державних систем на платформі Дія.Engine. Ці цифрові сервіси стали черговим кроком до побудови зручної, безпечної та ефективної держави, яка активно інтегрує технології в роботу органів влади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Наразі платформою Дія.Engine користуються вже 23 державні установи, зокрема 11 міністерств і 12 органів виконавчої влади. Загалом на базі системи працює близько 50 реєстрів і цифрових сервісів.

Які системи запустили

Міністерство аграрної політики та продовольства впровадило сім реєстрів у межах системи еРослинництво, а також реєстр виробників промислових конопель. Це дає змогу ефективніше вести облік агровиробників і покращувати контроль за сільськогосподарською діяльністю.

Міністерство культури та інформаційної політики запустило два реєстри — видавців та закладів культури. Це дозволяє актуалізувати дані у сфері культурної політики та підвищити прозорість у видавничій діяльності.

Міністерство охорони здоров’я реалізувало одразу кілька важливих цифрових сервісів: електронну чергу на ендопротезування, систему оцінювання повсякденного функціонування особи (як заміну МСЕК), а також систему рейтингового розподілу в інтернатуру для медиків.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів запустила реєстр ліцензій з ветеринарної практики, що дозволяє ефективніше контролювати відповідність діяльності ветеринарів до вимог законодавства.

Міністерство економіки впровадило систему для оформлення висновків про продовження граничних строків розрахунків, що спрощує процедури у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками створила реєстр ліцензій із заготівлі та тестування донорської крові — важливий інструмент у сфері охорони здоров’я та медичної безпеки.

Міністерство молоді та спорту України запустило календар спортивних заходів і змагань, а також реєстр спортивних організацій, що дозволяє системно координувати розвиток спорту в країні.

Розробка та запуск перших реєстрів на платформі Дія.Engine відбулися за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізовує Естонська академія електронного управління.

Модернізацію платформи профінансував уряд Німеччини через проєкт GIZ "Ефективне державне управління через GovTech та прозорість в Україні". Надалі підтримку надає проєкт UK Dev "Підтримка цифрової трансформації", реалізований у партнерстві з Фондом Східна Європа.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Мінцифри створило платформу Дія.Engine, яка дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри. 

Автор:
Тетяна Гойденко