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Вперше в Україні інтернів розподілили автоматично через електронну систему Дія.Engine

інтерни, розподіл
Інтернів розподілили автоматично / Мінцифри

Майже три тисячі випускників українських медичних вишів цього року вперше пройшли розподіл на інтернатуру через електронну систему на базі Дія.Engine.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Нову цифрову платформу створено Міністерством охорони здоров’я у співпраці з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

Усього випускники подали 13 550 заявок, а сам процес розподілу був повністю прозорим, автоматизованим і без участі чиновників. Система інтегрована з єдиним порталом вакансій у медзакладах, що дозволило майбутнім лікарям обрати місце проходження інтернатури згідно з реальними потребами регіонів та наявними вакансіями.

За результатами розподілу 100% випускників отримали бюджетні місця в інтернатурі. Кожен з них бачив повний перелік доступних місць по всій країні, а розподіл здійснювався на основі рейтингу — без суб’єктивного впливу чи ручного втручання.

У перспективі система забезпечить повний цифровий супровід інтернатури — від вступу до отримання сертифіката спеціаліста. Це черговий крок до цифровізації державних процесів у сфері охорони здоров’я та спрощення взаємодії громадян із державою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Мінцифри створило платформу Дія.Engine, яка дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри. 

Автор:
Тетяна Гойденко