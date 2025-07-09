Вперше в Україні інтернів розподілили автоматично через електронну систему Дія.Engine

Майже три тисячі випускників українських медичних вишів цього року вперше пройшли розподіл на інтернатуру через електронну систему на базі Дія.Engine.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Нову цифрову платформу створено Міністерством охорони здоров’я у співпраці з Мінцифри за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа.

Усього випускники подали 13 550 заявок, а сам процес розподілу був повністю прозорим, автоматизованим і без участі чиновників. Система інтегрована з єдиним порталом вакансій у медзакладах, що дозволило майбутнім лікарям обрати місце проходження інтернатури згідно з реальними потребами регіонів та наявними вакансіями.

За результатами розподілу 100% випускників отримали бюджетні місця в інтернатурі. Кожен з них бачив повний перелік доступних місць по всій країні, а розподіл здійснювався на основі рейтингу — без суб’єктивного впливу чи ручного втручання.

У перспективі система забезпечить повний цифровий супровід інтернатури — від вступу до отримання сертифіката спеціаліста. Це черговий крок до цифровізації державних процесів у сфері охорони здоров’я та спрощення взаємодії громадян із державою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Мінцифри створило платформу Дія.Engine, яка дасть змогу швидко й безпечно цифровізувати й автоматизувати державні послуги та реєстри.