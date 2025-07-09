Украинские общины закупили более 1500 школьных автобусов отечественного производства за три года

Украинские общества активно обновляют свой автопарк школьных автобусов, закупив более 1500 единиц транспорта отечественного производства за последние три года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Эти закупки производились через электронный каталог Prozorro Market, который администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Лидеры по количеству закупок

Киевщина — 158 автобусов;

— 158 автобусов; Львовщина — 137 автобусов;

— 137 автобусов; Днепропетровщина — 98 автобусов;

— 98 автобусов; Полтавщина — 90 автобусов;

— 90 автобусов; Ивано-Франковская область — 81 автобус;

— 81 автобус; Закарпатье — 79 автобусов.

До конца текущего года общины планируют приобрести еще около 100 школьных автобусов, что свидетельствует о продолжении активной работы по обновлению транспортной инфраструктуры для образовательных нужд.

Стоит отметить, что весь закупаемый школьный транспорт производится в Украине с соблюдением строгих требований по локализации. В частности, в 2025 году уровень локализации составляет не менее 25%, в 2026 году — 30%.

Программа "Школьный автобус"

Государственная программа "Школьный автобус" реализуется третий год подряд в сотрудничестве Минэкономики и Министерство образования и науки Украины в рамках политики "Зроблено в Україні", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Кабмин принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.