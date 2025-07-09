Українські громади закупили понад 1500 шкільних автобусів вітчизняного виробництва за три роки

Українські громади активно оновлюють свій автопарк шкільних автобусів, закупивши понад 1500 одиниць транспорту вітчизняного виробництва за останні три роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Ці закупівлі здійснювалися через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Лідери за кількістю закупівель

Київщина — 158 автобусів;

— 158 автобусів; Львівщина — 137 автобусів;

— 137 автобусів; Дніпропетровщина — 98 автобусів;

— 98 автобусів; Полтавщина — 90 автобусів;

— 90 автобусів; Івано-Франківщина — 81 автобус;

— 81 автобус; Закарпаття — 79 автобусів.

До кінця поточного року громади планують придбати ще близько 100 шкільних автобусів, що свідчить про продовження активної роботи над оновленням транспортної інфраструктури для освітніх потреб.

Варто зазначити, що весь шкільний транспорт, який закуповується, виготовляється в Україні з дотриманням суворих вимог щодо локалізації. Зокрема, у 2025 році рівень локалізації становить не менше 25%, у 2026 році — 30%. Надалі ця вимога зростатиме на 5% щороку, доки не досягне 40%.

Програма "Шкільний автобус"

Державна програма "Шкільний автобус" реалізується третій рік поспіль у співпраці Мінекономіки та Міністерство освіти і науки України в рамках політики "Зроблено в Україні", яку ініціював президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 шкільних автобусів для українських шкіл. Програма спрямована на покращення доступу до освіти для дітей, які проживають у віддалених або постраждалих від війни районах, а також на підтримку українського виробництва.