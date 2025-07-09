ВСУ будут использовать отечественный тренировочный комплект: характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины тренировочный комплект UF.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Тренировочный комплект создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки военных.

Он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по разным тактическим сценариям.

Особенности комплекта

Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии обучающегося военнослужащего.

Использование UF не требует боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсутки непрерывной работы.

Его можно использовать при сложных погодных условиях – имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65.

Максимальная дальность условного выстрела с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.

В июне 2025 года Минобороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 100 изготовлены отечественными производителями.