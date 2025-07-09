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ВСУ будут использовать отечественный тренировочный комплект: характеристики
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины тренировочный комплект UF.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Тренировочный комплект создан на украинском предприятии с учетом опыта и особенностей практической подготовки военных.
Он позволяет проводить полноценные динамические тренировки практических действий личного состава по разным тактическим сценариям.
Особенности комплекта
Элементы комплекта монтируются на снаряжении и оружии обучающегося военнослужащего.
Использование UF не требует боеприпасов. Заряда аккумуляторов комплекта хватает более чем на полсутки непрерывной работы.
Его можно использовать при сложных погодных условиях – имеет защиту от влаги и пыли на уровне IP65.
Максимальная дальность условного выстрела с использованием оборудования комплекса составляет более 1 км.
В июне 2025 года Минобороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 100 изготовлены отечественными производителями.