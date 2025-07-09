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ЗСУ використовуватимуть вітчизняний тренувальний комплект: понад пів доби безперервної роботи

тренувальний комплект UF
Міноборони кодифікувало вітчизняний тренувальний комплект

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України тренувальний комплект UF. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що тренувальний комплект створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки військових.

Він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями. 

Особливості комплекту

Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається.

Використання UF не потребує застосування боєприпасів. Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.

Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65.

Максимальна дальність умовного "пострілу" з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км. 

Додамо, у червні 2025 року Міноборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. 

Автор:
Світлана Манько