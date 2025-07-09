Литва и Финляндия готовятся производить противопехотные мины для защиты и помощи Украине

В ответ на рост военной угрозы со стороны России Литва и Финляндия объявили о намерении возобновить производство противопехотных мин уже в следующем году. Это станет возможным после завершения шестимесячного процесса выхода из Оттавской конвенции 1997 г., которая запрещает использование, накопление и производство этого вида вооружения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам заместителя министра обороны Литвы Каролиса Алексы, страна планирует потратить сотни миллионов евро на закупку противопехотных и противотанковых мин. Часть заказов будет направлена на национальные предприятия, готовые производить эти боеприпасы. В перспективе Литва рассматривает возможность поставлять мины и другим государствам, в частности, Украине. Как отметил глава Ассоциации оборонной промышленности Литвы Винцас Юргутис, это станет возможно сразу после запуска серийного производства.

Финляндия, имеющая самую длинную среди стран НАТО границу с Россией (1340 км), также считает наличие собственного производства мин ключевым элементом национальной безопасности. Глава комитета по обороне парламента Финляндии Хейкки Аутто заявил, что противопехотные мины являются эффективным и экономически выгодным оружием, а поддержка Украины — это не только моральная обязанность, но и вклад в безопасность самой Финляндии. До присоединения к Оттавской конвенции в 2011 году у Финляндии было более миллиона таких мин.

Финские компании, в частности Nammo Lapua, Insta, Raikka и Forcit Explosives, уже заявили о заинтересованности или готовности участвовать в производстве.

К Литве и Финляндии могут присоединиться Польша, Латвия и Эстония. Хотя эти страны пока не приступили к производству, официальные представители подтверждают наличие технических возможностей. Польский оборонный гигант PGZ SA заявил о готовности произвести миллионы единиц в случае необходимости, а частная компания ZSP Niewiadów планирует возобновить крупномасштабное производство с 2027 года.

Все пять стран, которые готовятся к выходу из Оттавского соглашения, отмечают: речь идет не о создании минных полей в мирное время, а о сдерживании агрессора и возможности быстрого развертывания защитных систем в случае угрозы. По словам представителей правительств, все потенциальные минные поля должны быть четко обозначены и подлежать разминированию после боевых действий.

Украина также вышла из Оттавской конвенции, считая этот шаг необходимым для укрепления обороноспособности. Россия, не являющаяся стороной договора, неоднократно обвинялась в использовании противопехотных мин на территории Украины.

Европейские правительства подчеркивают, что нынешние решения — это вынужденные ответные меры на российскую агрессию, и что главная цель таких шагов — защита территорий и граждан, а не обострение конфликтов.

Напомним, ранее Министерство обороны Литвы заявило о возможности запуска совместного с Украиной производства ударных морских дронов, в частности дронов Magura, которые уже проявили себя на Черном море. Проект предусматривает использование принципа "1+1": Литва будет финансировать изготовление двух единиц оружия — одна будет оставаться на вооружении литовской армии, другая — будет передаваться Украине.