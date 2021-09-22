Придумывают робо-клешни и баскетбол для дома: как украинские дети достигают успеха

Старые методы обучения уже не работают. Чтобы дети хотели учиться нужно дать им возможность на практике демонстрировать свои возможности и строить будущее уже сегодня. Я бы хотела рассказать на реальных примерах как это стало реальным.

Это Максим, он два года учится в школе программирования и робототехники. И он создал мини баскетбольное кольцо, которое после попадания возвращает мяч обратно в руки.

Все началось с желания играть в баскетбол не выходя из дома. Было принято решение создать миниатюрную версию баскетбольного кольца, но с некоторыми усовершенствованиями. Ведь после попадания не хотелось каждый раз вставать и идти за мячом, поэтому началось создание системы возврата мяча. На этом моменте можно сказать, что концепция проекта готова — мини баскетбольное кольцо, которое после попадания возвращает мяч обратно в руки.

"Основная идея заключалась как раз в разработке полноценного рабочего проекта, с корпусом и электроникой на базе легко программируемого микроконтроллера Arduino модели Nano. Ирония была в том, что именно корпус, а не программный код или периферия, был самым сложным в реализации, так как дети не работали в подобных САПРАх (система автоматизированного проектирования). Но как оказалось, даже школьник сможет разобраться в 3D-моделировании и сделать их пригодными для печати на принтере", — комментирует работу над проектом преподаватель Максима.

"Максим всегда был ответственным и серьезным. Поэтому эта учеба только подчеркнула эти черты его характера. Он успевает учиться на "отлично" в школе и работать над проектами, что-то изобретать, искать дополнительную информацию по программированию и моделированию. Обучение помогло Максиму полюбить физику, алгебру и геометрию. И, главное, понять, кем он хочет стать и чем хочет заниматься во взрослой жизни", — говорят родители Максима.

Возможно простота, доступность и легкость реализации данного проекта замотивирует других школьников сделать такое же устройство себе. Они поймут, что это не так уж и сложно, а наоборот, довольно интересно, и разрабатывая уже проекты всё сложнее и сложнее, они будут двигаться дальше, узнавать новые платформы и микроконтроллеры, другие программные средства.

Это Кирилл. Он хотел создать собственного робота, но решил, что нужно начать с чего-то менее масштабного. Так появился проект с роботизированной клешней.

Сначала он разработал корпус, подбирал комплектующие, заменял их и делал пазы под порты, чтобы все подходило. Далее началось прототипирование: Кирилл подключал все по схеме на макетной плате, смотрел как все работает. Далее нужно было разработать приложения, чтобы рукой можно было управлять через него. Кирилл хотел сделать все минималистично и просто.

Самым сложным оказался вопрос питания этой системы. Ведь для запуска проекта нужно две системы питания: одна для микроконтроллера, вторая для сервоприводов. Версий проекта было несколько и система питания очень часто отказывала в обоих.

"Я не вмешивался, для Кирилла это был принципиальный вопрос, я мог только задавать направление, куда смотреть, и Кирилл действительно самостоятельно смог полностью наладить систему и привести проект в рабочее состояние. Я чувствую гордость за его работу, за старание и настойчивость", — поделился преподаватель Кирилла.

"Все, что Кирилл знал из наших занятий, понадобилось здесь, иначе не могло и быть. Потому что зная одну теорию можно бродить долго, как слепой котенок. Но нам такое не грозит. Круто то, что Кирилл четко знает, что и как ему нужно усовершенствовать в следующей версии этого проекта", — заключил он.

Ярослав учится в Robocode более 5 лет, с момента основания школы. За это время он уже дважды принимал участие во всемирных соревнованиях по робототехнике в Таллине.

Проект MoSt (от англ. "Motion Streaming" — "передача движения") представляет собой умную перчатку, которая считывает положение руки в пространстве и сгибе пальцев, и, в зависимости от выбранного режима, выполняет определенные действия. Другими словами, это что-то вроде крутого vr контроллера, который может работать не только в vr. Устройство разработали специально для конкурса проектов среди всех школ программирования и робототехники Robocode.

Саму идею проекта команде из двух человек предложил преподаватель Евгений. И после этого началась реализация.

"Проект на самом деле не из легких, но ребята сильно загорелись идеей, когда я им ее предложил. Они так заинтересовались, что помимо занятий, делали работу и дома. В принципе, это нормальная практика и лучший показатель вовлеченности, когда мы переписываемся в телеграме, потому что нужно решить определенную задачу", — поделился впечатлениями о проекте преподаватель Ярослава.

Здесь Ярославу помогли знания прошлых лет обучения, особенно при создании платы. Все необходимые навыки он получил на третьем году обучения. Также много разных алгоритмов и программных решений были взяты из предыдущего опыта. А этот проект как раз стал неким симбиозом всех навыков, полученных ранее. Чтобы понимать, как совместить код и "железо", нужно постепенно изучать различные составляющие этого процесса, чтобы сформировалась полная картина и понимание самой сути.

Сегодня Ярослав уже понимает, где может работать и чем дальше заниматься. Его нынешнее увлечение перерастает в нечто большее и парень планирует связать свое будущее с Robocode. А именно, хочет там же работать преподавателем и создавать новые проекты, развивать и развиваться вместе с школой.

Все эти проекты были успешно реализованы благодаря обучению в школе программирования и робототехники, слаженной работе учеников и преподавателей, а также подаче обучающих материалов. Ведь в частной школе действует принцип "от теории сразу к практике". И в стремительно меняющемся мире этот подход — однозначно беспроигрышный.

Мария Думанская, руководитель маркетинга школ RoboCode и FSOT