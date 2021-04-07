Що необхідно поколінню Альфа: про нові тенденції освітніх проєктів

Їх називають поколінням Скла і Пророками. Їх дитинство припало на пандемію COVID-19. Цими дітьми захоплюються маркетологи усього світу, для них створено абсолютно нові формати реклами, освіти, соціальні мережі вибухають неймовірними трендами — усе для того, щоб зацікавити покоління Альфа. Хто ці діти, що замість домашніх тварин граються з роботами?

Теорія поколінь, що стала мейнстрімом сучасності, була розроблена наприкінці XX століття американськими істориками Нілом Хоувом та Вільямом Штраусом. Ідея цієї теорії настільки масштабна, що її застосовують глобально.

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За теорією Хоува-Штрауса, покоління з 1967 по 2010 роки позначаються літерами Х, У та Z. Після 2010 року цей рахунок розпочав зворотній відлік, наче Уроборос, що заковтнув свого хвоста. Нове покоління дітей, народжених в XXI столітті, отримало назву "Альфа" — за першою літерою грецького алфавіту. Пророками яких істин вони будуть, чи покладуть новий початок нашому світу, чи зруйнують його?

Хронологія покоління Альфа розпочинається у 2010, адже саме в цьому році відбувся випуск Instagram, а компанія Apple презентувала свій перший iPad. Саме тому їх називають поколінням Скла.

Діти Альфа цілком можливо будуть жити в часи Industry 4.0, четвертої промислової революції, яку прогнозують світові експерти. Багато з відомих нам професій зникнуть. Які нові формати освіти зможуть підготувати дітей Альфа до реалій майбутнього ринку професій?

Технології

Технології — ключ до знань. Існує вираз, що діти Альфа народжуються з гаджетом в руках.

Ден Шобель, директор з досліджень Future Workplace, коментує: "Ці діти не пізнають світ без віртуальної реальності, смартфонів, e-book, Інтернету речей. Поведінка Альфа впливатиме на минулі покоління, на батьків та вчителів".

Діджиталізація освіти лише посилюється через коронакризу. Адаптуючись під запити дітей нового покоління, навчальні платформи продовжать просувати свій контент в форматі М-навчання і тренд M-learning (mobile learning) набирає сили.

Високий рівень персоналізації

Діти Альфа можуть збагнути своє покликання раніше за інші покоління Невеликі навчальні групи, або face-to-face формат онлайн-уроку є пріоритетним форматом для Альфа. Навчальні програми та курси розроблятимуть, спираючись на індивідуальність учнів та їх потреби при виборі майбутньої професії.

Soft skills

Soft skills — мастхев. Завдяки універсальним "гнучким навичкам", Альфа зможуть ефективно опанувати будь-яку професію. Soft skills включає в себе: прокачані комунікаційні навички, швидке мислення та обробку великих об’ємів інформації, змогу швидко опановувати digital і технології. Розвинути soft skills діти Альфа можуть на онлайн-курсах, які пропонують на таких платформах, як EscapeLAB.

Інтерактивність та відео-контент

Діти Альфа — візуали, в них "кліпове мислення". Онлайн-курси для дітей в відео-форматі — вже мейнстрім для багатьох навчальних платформ. Інтерактиви, зображення, презентації — основні інструменти кожного уроку в Zoom.

Super-освіта без диплому чи ступеню у вузі

Альфа отримає освіту найвищої якості, але вона не буде традиційною. Eduniversal Evaluation Agency прогнозує, що для майбутнього ринку професій диплом та ступінь не матимуть великої ваги.

VR/AR технології в освіті

VR/AR технології в освіті. Альфа шукатимуть найновіші способи освіти, спираючись на технології майбутнього. Більшість підлітків вже використовує VR/AR в буденному житті. Впровадження цих технологій в навчання є революційним кроком: діти оперуватимуть категоріями віртуального досвіду та віртуальних знань.

Швидкий доступ до лідерів думок

Діти покоління Альфа орієнтуються на інфлюенсерів, вони слідкують за ними в соцмережах, підписуються на блоги, залучені у тренди. Онлайн-вебінар, або Instagram-трансляція від лідера думок, засновника IT-компанії чи стартапу — найбільш ефективний спосіб трансферу знань та досвіду дітям Альфа.

Нове покоління Альфа є чинником революційних змін в освітньому процесі. Методисти освітніх платформ формату EscapeLAB розуміють це. Інтерактивність, візуальність, відео-контент та гейміфікація, акцент на персоналізацію та високий рівень уваги до індивідуальності дитини — ці нові тенденції освіти, що необхідні поколінню Альфа, є пріоритетом для сучасних онлайн-платформ.

За статистикою, кожного тижня народжується 2 млн дітей Альфа. Вже у 2030 році частина цих дітей стане дорослими. Цікаво, що в освітньому процесі дітей Альфа активно приймають участь представники покоління X та Y. До них також долучаються Z. Це — фаундери tech startups, дитячих акселераторів, навчальних платформ із залученням VR/AR технологій, ініціатори останніх досягнень науки та технологій.

Яскравий приклад — Ілон Маск, представник покоління X. Його глобальні футуристичні плани є цілком досяжними, він створює світ для людства майбутнього покоління. Жити в цьому світі будуть Альфа.