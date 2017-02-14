Семь украинских дизайнеров покажут коллекции на выставке в Лондоне

  14 февраля 2017, 08:15
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Семь молодых украинских дизайнеров поедут в Лондон на выставку International Fashion Showcase, которая проходит во время London Fashion Week

l Увеличить картинку Flow The Label

Международного фонда Western NIS Enterprise Fund поддержал финансово поездку семи украинских дизайнеров на выставку International Fashion Showcase в Лондоне.

Шесть участников были выбраны на основе открытого конкурса, который проводился Ukrainian Fashion Week. Ими стали бренды Jean Gritsfeldt; Alina Zamanova; FROLOV; Yana Chervinska; DZHUS; the COAT by Katya Silchenko. В отборочной комиссии принимали участие представители Британского Совета, Британского совета по вопросам моды и фонда Western NIS Enterprise Fund.

Седьмым участком стала Виктория Баланюк (бренд Flow the Label), которая попала в шорт-лист как победитель премии Best Fashion Awards в номинации "Открытие года".

Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label

Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label

International Fashion Showcase (IFS) — это крупнейшая международная выставка моды в мире, где страны-участники представляют широкой публике своих самых перспективных молодых дизайнеров в формате концептуальных инсталляций. Событие проходит в центре Лондона в художественном центре Somerset House, одном из самых посещаемых туристических мест Лондона.

Темой International Fashion Showcase 2017 является Global / Local — взаимосвязь глобального и локального.

Концепцию украинского стенда под названием "Wish You Were Here" разработали дизайнер Яна Червинская и художник Александр Бурлака. В ее основе — символическая автобусная остановка как место, откуда мы начинаем свой путь в выбранном направлении.

Фото для Украинского стенда в Лондоне на IFS

Художник Александр Бурлака рассказал, что создал украинскую автобусную остановку с такими типичными для нее чертами, как бетон, мозаики 1960-70-х, плитка, граффити, остатки бумажных объявлений. "Это — точка в глобальной сети дорог, которая структурирует географию и наши жизни".

Ukrainian Fashion Week организовала для проекта в Лондоне фотосъемку участников, которую сделал известный американский фотограф Адам Кац Синдинґ. Съемку будут опубликованы в авторитетном международном fashion-издании накануне старта IFS.

Western NIS Enterprise Fund — первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $150 млн, основанный на финансировании правительством США через Агентство США по международному развитию (USAID). Имеет более 20 лет опыта успешного инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса.

С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму $ 35 млн, основными элементами которой являются содействие экспорту, местное экономическое развитие, социальное инвестирование и экономическое лидерство. Сайт Фонда — www.wnisef.org

    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label
    • Модель из коллекции pre-fall 2017 бренда Flow The Label

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