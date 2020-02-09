Социальный капитал: От стада к обществу, или Как не навредить себе

Все мы слышали фразу "Человеку нужен человек". Только вот, как правило, одного человека для полноценной реализации себя в жизни недостаточно. Ежедневно мы, как частицы во время броуновского движения, взаимодействуем с десятками людей. С некоторыми общение происходит в одно касание, а к некоторым мы возвращаемся несколько раз в день, месяц, год. Мы обмениваемся импульсами и придаем ускорение друг другу.

В то же время, если уйти от патетики и заглянуть в суть, то объединяться в группы нам завещала сама природа и даже наделила нас инстинктом. Называется он стадным. Звучит, конечно, не слишком поэтично, но функцию в себе несет неоценимую. Именно благодаря ему смогли выжить наши предки, благодаря ему сформировались паттерны нашего сексуального и социального поведения. И ко всему прочему, именно он лежит в основе нашего стремления заводить семьи. Несмотря на тысячелетия эволюции, мы все так же калибруем людей по признаку "свой-чужой", жертвуем своими интересами ради общего блага (семьи, коллектива, страны).

Со временем, когда люди уже поняли, что забивать мамонта и противостоять саблезубым тиграм легче толпой — община стала ядром выживания. Внутри нее рождается ролевая модель, где каждый ее член отвечает за свой функционал. В целом в этот период и началось зарождение общества. По сути, главное отличие общества от стада в том, что в последнем мы имеем дело с коллективом, где индивидуальность членов не выражена. Есть лидер и есть все остальные. Общество же куда сложнее в своей организации. Тут есть место для развития индивидуальных способностей, которые только иногда зависят от иерархии.

Общество стало базой для развития множества институтов в нашей жизни. Мы, как общество, создали институт государства, собственности, религии и образования. Оно остается нашим инструментом защиты и трамплином для достижений.

Как окружение определяет наш успех

Правда в том, что большинством наших достижений мы обязаны обществу. Во многом именно критерии и правила, сложившиеся в нем, заставляют нас шевелиться и доказывать окружению, что мы на что-то способны. С точки зрения логики, такая гонка к целям истощает, ведь мы вынуждены брать на себя обязательства, которых при любом другом сценарии хотели бы избежать. И в то же время именно фактор сравнения с другими и желание занять определенную позицию в социуме заставляют нас работать над собой и искать пути достижения желаемого.

При этом огромную роль в построении долгосрочных социальных связей и крепкого общества в целом играет социальный капитал. Если коротко — то это набор ценностей и установок, которые помогают нам идентифицировать своя "я", нести определенный моральный облик и, собственно, выбирать окружение.

Простыми словами, наш социальный капитал — набор качеств, которые помогают нам налаживать отношения. Сюда можно отнести и готовность прийти на помощь незнакомым людям, и наличие активной гражданской позиции, и способность сопереживать.

Чем выше социальный капитал, тем лучше жизнь в отдельно взятой стране. То есть от того, насколько сильно мы сплочены и ответственны, зависит наше благосостояние, продуктивность и успех. Сегодня лидерами по уровню социального капитала являются Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария и Швеция.

Что делать, чтобы достичь такого же уровня развития общества, как в Скандинавских странах?

Во-первых, взращивать и лелеять главных китов социального капитала — доверие и солидарность. В отличие от европейских стран, процент этих качеств в нашей жизни ничтожно мал.

Считается, что социальный капитал высокого уровня равен 100 слабым связям и 10-ти сильным. К первым относятся связи с коллегами, соседями и приятелями. Вторые — направлены на тесное сотрудничество и готовность заниматься бизнесом.

Во-вторых, искать в своем окружении точки соприкосновения с людьми и не фокусироваться на различиях. Тем более, не ставить их во главу угла. Активные люди ищут возможность для сотрудничества, пассивные — причины для того, чтобы его не начинать.

В-третьих, уделять внимание налаживанию неформальных связей с людьми. Доказано, что такой подход способствует укреплению в обществе института семьи, облегчению домашнего труда, улучшению микроклимата в школах, подавлению преступности. К тому же, нации, которые уже это практикуют, отличаются высоким уровнем здоровья.

К тому же, в обществе с высоким уровнем доверия расходы на ведение бизнеса в разы ниже. И все потому, что ниже доля затрат предпринимателя на обеспечение безопасности сделок, проверку надежности и платежеспособности партнеров и контрагентов.

Доверительный подход

Сегодня общество переживает очередную трансформацию. Мы становимся нетерпимыми к догмам, ищем ответы на экзистенциальные вопросы, стираем грань между виртуальным и реальным общением. И в то же время психология людей остается неизменной. Мы все так же ждем признания заслуг, испытываем страх, чувствуем любовь и гнев и доверяем интуиции. Люди до сих пор нуждаются в поддерживающем окружении и чувстве безопасности, которое оно может дать.

Обзавестись таким вполне возможно, если развивать в себе следующие качества и привычки:

Умение слушать, наблюдать.

Стремление увлечь и заинтересовать своей идеей.

Учитывать чувства людей и проявлять эмпатию.

Практиковать разрядку от негативных мыслей.

Умение вдохновлять и воодушевлять.

Желание достигать компромиссов через признание своих ошибок, принятие позиции другого.

Умение жертвовать личными амбициями во имя достижения общей цели.

Признавать заслуги других, радоваться чужим достижениям.

И парадокс в том, что чем активнее вы работаете над собственной личностью, тем быстрее наращивается социальный капитал вокруг вас.

Можно начать с малого. Познакомьтесь с соседями по лестничной клетке, позвоните бывшей коллеге, зайдите в новую кофейню и поболтайте с бариста о кофе, погоде и жизни. Отправьте открытку дальней родственнице или подбодрите коллегу добрым словом. Большое путешествие начинается с малого шага.

Люди — главный ресурс жизни. Именно они заставляют нас чувствовать себя значимыми и нужными. От них мы получаем моральный и финансовый ресурс. И цель всего этого взаимодействия — наладить выгодный обмен и научиться жить по системе WIN-WIN, который предложил еще Стивен Кови. Он говорил, что борьба и соперничество между индивидами проигрывает сотрудничеству. А это значит, что для улучшения качества общения и жизни в целом люди должны понимать и уважать другую сторону. По Кови, только тот, кто умеет ставить себя на место партнера, может победить.

Оставайтесь толерантными, держите слово, уважайте мнение оппонента в споре и становитесь инициатором добрых дел. От этого выиграете вы, ваша семья, друзья, страна и общество в целом.