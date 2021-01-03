Три книги, которые на новогодних каникулах рекомендует прочесть Николай Тимощук, UFuture

На вопрос Delo.ua, какая книга, фильм или сериал, произвели наибольшее впечателение в 2020 году, Николай Тимощук, генеральный директор холдинговой компании UFuture, ответил, что редко смотрит фильмы, а предпочитает тратить драгоценное время на книги и обучение.

И порекомендовал прочитать на новогодних каникулах три книги: "12 правил жизни" Джордана Питерсона, "Скандинавский секрет" Лен Андрерсен и Томаса Бьёркмана и "Пятая дисциплина" Питера Сенге.

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"12 правил жизни" Джордан Питерсон

Николай Тимощук, UFuture:

"Это одна из самых фундаментальных работ по психологии, которая, при этом, написана увлекательным и доступным языком".

Об книге "12 правил": Ее автором является клинический психолог, философ, профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон, который занимается исследованием идеологии, религии, тоталитарных систем, личности и сознания, и лекции которого набирают миллионные просмотры на YouTube. В книге, отвечая на сложнейшие вопросы мироустройства, он опирается на постулаты древних учений, великие литературные произведения и открытия современной науки и философии.

"Скандинавский секрет" Бертил Марклунд

Николай Тимощук, UFuture:

"Эту книгу нужно положить на стол каждому государственному работнику в Украине, а потом заставить сдать экзамен по этой книге! Она ясно демонстрирует как скандинавские страны стали одними из самых успешных в мире, без огромных природных ресурсов, территорий или гонок вооружений".

О книге "Скандинавский секрет. Простые правила здоровой и счастливой жизни": Шведский врач Бертил Марклунд попытался разобраться в том, почему а рейтинге самых здоровых людей в Европе шведы занимают первое место.

"Пятая дисциплина" Питер Сенге

Николай Тимощук, UFuture:

"И эта книга также должна стать настольной книгой любого управленца, который стремится быть успешным и конкурентным в XXI веке".

О книге "Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации": Книга посвящена вопросам создания и функционирования "обучающейся компании". На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности системного мышления и развития профессиональных качеств менеджера, анализирует провалы в бизнесе, которых можно избежать, применяя "пятую дисциплину".