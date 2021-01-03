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Тимощук, UFuture - : деловой новостной сайт Дело Украина
Lifestyle 1 час назад

Три книги, которые на новогодних каникулах рекомендует прочесть Николай Тимощук, UFuture

Бизнес-портал Delo.ua спросил у генерального директора UFuture Николая Тимощука, какие книги больше всего зацепили его в 2020 году и он рекомендует прочитать их на новогодних каникулах

Три книги, которые на новогодних каникулах рекомендует прочесть Николай Тимощук, UFuture Три книги, которые на новогодних каникулах рекомендует прочесть Николай Тимощук, UFuture

На вопрос  Delo.ua, какая книга, фильм или сериал, произвели наибольшее впечателение в 2020 году,  Николай Тимощук, генеральный директор холдинговой компании UFuture,  ответил, что  редко смотрит фильмы, а предпочитает тратить драгоценное время на книги и обучение.

И порекомендовал прочитать на новогодних каникулах три книги: "12 правил жизни" Джордана Питерсона, "Скандинавский секрет" Лен Андрерсен и Томаса Бьёркмана и "Пятая дисциплина" Питера Сенге.

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"12 правил жизни" Джордан Питерсон

Николай Тимощук, UFuture:

"Это одна из самых фундаментальных работ по психологии, которая, при этом, написана увлекательным и доступным языком".

"12 правил життя"

Об книге "12 правил":  Ее автором является клинический психолог, философ, профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон, который занимается исследованием идеологии, религии, тоталитарных систем, личности и сознания, и лекции которого набирают миллионные просмотры на YouTube. В книге, отвечая на сложнейшие вопросы мироустройства, он опирается на постулаты древних учений, великие литературные произведения и открытия современной науки и философии.

"Скандинавский секрет" Бертил Марклунд

Николай Тимощук, UFuture:

"Эту книгу нужно положить на стол каждому государственному работнику в Украине, а потом заставить сдать экзамен по этой книге! Она ясно демонстрирует как скандинавские страны стали одними из самых успешных в мире, без огромных природных ресурсов, территорий или гонок вооружений".

"Скандинавский секрет"

О книге  "Скандинавский секрет. Простые правила здоровой и счастливой жизни": Шведский врач Бертил Марклунд попытался разобраться в том, почему а рейтинге самых здоровых людей в Европе шведы занимают первое место.

"Пятая дисциплина" Питер Сенге

Николай Тимощук, UFuture:

"И эта книга также должна стать настольной книгой любого управленца, который стремится быть успешным и конкурентным в XXI веке".

Пятая дисциплина

О книге "Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации": Книга посвящена вопросам создания и функционирования "обучающейся компании". На примере многих компаний и на основе собственных исследований автор раскрывает основные особенности системного мышления и развития профессиональных качеств менеджера, анализирует провалы в бизнесе, которых можно избежать, применяя "пятую дисциплину".

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