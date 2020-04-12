Наука 1 час назад

Ученые обнаружили фермент, расщепляющий пластиковые бутылки на 90%

Из переработанного материала можно снова получать качественный пластик

Ученые обнаружили фермент, расщепляющий пластиковые бутылки на 90% Ученые обнаружили фермент, расщепляющий пластиковые бутылки на 90%
Пластиковые бутылки. Фото: из открытых источников

Ученые синтезировали фермент, разлагающий пластиковые бутылки на 90% за несколько часов.

Из переработанного материала можно снова получать качественный пластик, сообщает The Guardian.

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Указано, что ученые изучили 100 тысяч ферментов, которые теоретически могли разлагать пластик. В ходе исследования они проверили и фермент под названием кутиназа. В 2012 году его обнаружил японский ученый. Он также описал процесс получения вещества из компостных листьев.

Как отмечается, в лаборатории проанализировали кутиназу и внесли мутации, чтобы улучшить ее химические способности. Ученые сделали фермент стабильным при 72 °С — идеальной температуре для быстрого разложения ПЭТ.

"Оптимизированная кутиназа разложила 90% тонны ПЭТ-пластика в течение 10 часов. Из переработанной массы получилось изготовить бутылки, которые по качеству не уступали оригинальной партии. Ранее подобных результатов достичь не удавалось", — говорится в публикации.

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По данным издания, стоимость фермента, необходимого для переработки тонны ПЭТ, составила 4% от цены первичного пластика. При этом стоимость переработанной бутылки будет дороже, так как перед добавлением фермента пластик необходимо измельчить и расплавить.

Известно, что за научным открытием стоит компания Carbios. Ученые заявили о планах начать переработку ПЭТ в промышленных масштабах к 2025 году. Независимые эксперты назвали новый фермент крупным достижением.

Ранее в Украине впервые запустили в производство биоразлагаемые пакеты без полиэтилена.

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