Украинские студии озвучки начали официальное сотрудничество с Netflix

Две украинские студии озвучки Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали официальными партнерами всемирно известного стримингового сервиса Netflix.

Информацию об этом компания разместила у себя на сайте.

При этом украинские студии получили наивысший партнерский статус — Gold — и появились в перечне партнеров стриминга.

Предполагается, что они будут заниматься дублированием, транскрибированием и контролем качества фирменной продукции Netflix на украинском языке.

По мнению руководства Netflix, эти студии дубляжа соответствуют техническим стандартам, стандартам безопасности и даже требованиям по охране здоровья и обслуживанию клиентов.

Указано, что сотрудничество стало возможным в рамках программы Netflix Post Partner Program. Она предусматривает партнерство с зарубежными студиями для адаптации контента на локальных уровнях.

Ранее СМИ сообщали, что Netflix занимается разработкой локализации своего интерфейса для пользователей из Украины. Однако ждать этого придется до 2021 года.

В Украине стриминговый сервис стал доступен с начала 2016 года. В конце 2019 года Netflix начал добавлять украинские субтитры к отдельным фильмам и сериалам, таким как "Карточный домик", "Южный парк", "Викинги" и другим. При этом украинской озвучки или дубляжа и украиноязычного интерфейса у платформы не было.

В начале 2017 года украинец Виктор Безвыдходько зарегистрировал петицию с просьбой добавить к Netflix (а также Amazon Prime) украинский дубляж и озвучку. В июне 2020 года петиция получила 50 тысяч голосов; сейчас ее подписали более 94 тысяч человек.

Как известно, стриминговий сервис Netflix — один из крупнейших сервисов для развлечений в мире. По состоянию на апрель 2020 года более 182 миллионов человек оформили на него подписку.

Netflix предлагает просмотр фильмов, сериалов и шоу — как собственного производства, так и тех, на которые он получил лицензию. Некоторые из них высоко оценивались критиками и зрителями. На нынешней телепремии "Эмми" Netflix получил рекордные 160 номинаций и 30 побед.

Ранее были представлены ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые больше всего смотрят в Украине.