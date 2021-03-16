Lifestyle 1 час назад

В загородном клубе Equides под Киевом 21 марта пройдет VIP-концерт Бориса Гребенщикова

Гости вечера смогут послушать не только любимые композиции, но и песню "Двери травы" в новой аранжировке

В загородном клубе Equides под Киевом 21 марта пройдет VIP-концерт Бориса Гребенщикова В загородном клубе Equides под Киевом 21 марта пройдет VIP-концерт Бориса Гребенщикова
PR-материал

В воскресенье 21 марта 2021 года в респектабельном предместье Киева, в самом современном загородном клубе семейного отдыха Equides состоится VIP-концерт легендарного Бориса Гребенщикова. 

Как сообщают организаторы, гости вечера смогут послушать не только любимые композиции, но и песню "Двери травы" в новой аранжировке, которую Гребенщиков считает более живой и правильной. Кроме того, музыкант ответит на вопросы гостей концерта.

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"В день весеннего равноденствия приглашаем вас встретить приход настоящей весны в красивом и атмосферном концерт-холле Chalet Equides: уютная обстановка, эксклюзивный интерьер, безупречный сервис, импозантная публика — все для создания праздничного настроения и незабываемого отдыха. Усилит впечатления специальное меню от ресторана Chalet Equides, которое непременно порадует гостей концерта самыми популярными хитами кулинарных шедевров Италии и Средиземноморья", — говорится в анонсе. 

Билеты на концерт можно приобрести на ресепшн отеля Chalet Equides либо в отделе продаж Equides Club, а также онлайн у билетных партнеров Kontramarka.ua и Concert.ua. 

Резерв столов и дополнительная информация по тел.: +38 095 758 58 65. 

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