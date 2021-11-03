Lifestyle 1 час назад

"Вечные" от Marvel: почему режиссер с "Оскаром" не всегда гарантия успеха для блокбастера

На экраны кинотеатров в среду, 3 ноября, выходит очередной фильм масштабной кинематографической вселенной Marvel о десяти новых супергероях. Картина вышла, мягко говоря, не идеальная. Однако внимание на нее обратить все же стоит

Десятка героев нового блокбастера Marvel. Фото: постер фильма "Вечные" Десятка героев нового блокбастера Marvel. Фото: постер фильма "Вечные"
Десятка героев нового блокбастера Marvel. Фото: постер фильма "Вечные"

В среду, 3 ноября, на экраны кинотеатров выходят "Вечные" — первый за долгое время масштабный блокбастер от Marvel. Поставила новый кинокомикс обладательница "Оскара" и "Золотого льва" Хлоя Чжао, а супергеройские костюмы этой вселенной впервые на себя примерили Сальма Хайек и Анджелина Джоли. Но если фильм "Мстители: Финал" выиграл чуть ли не Олимпийские игры по фантастике, собрав в прокате немыслимые $2,8 млрд, то "Вечные", скорее, останутся просто ступенькой к следующим картинам студии.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор побывал на предпремьере блокбастера и рассказывает, почему решение привлечь перспективного режиссера не сработало и почему побочные сюжеты в фильме затмевают линию главной героини.

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Вечных создали для защиты живых существ. Их творец — представитель могущественной космической расы целестиалов, внушительный и роботоподобный Аришем. Целестиалы неустанно охраняют разумную жизнь во Вселенной и семь тысяч лет назад отправили десятерых Вечных на Землю. С тех пор на страже нашей планеты стоят герои с различными силами: Серси, Икарис, Кинго, Спрайт, Фастос, Маккари, Друиг, Гильгамеш, Тена и Аяк.

Хотя Вечным запрещено вмешиваться в человеческие конфликты или помогать, порой они нарушают правила. Иногда их действия оказываются едва ли не решающими для нашей цивилизации: они то плуг сделают, то научат людей печь хлеб, то подарят рецепт пороха, то откроют секрет атомной энергии. Параллельно десятке приходится бороться с Девиантами, которые выглядят, как что-то среднее между земными животными и космическими монстрами.

Если не считать нескольких обширных флешбеков, в которых зрителей знакомят с историей коллектива, сюжет сосредоточен на современности. Вечные давно победили Девиантов и разбежались по миру. Серси (Джемма Чан) учит детей, Аяк (Сальма Хайек) живет на ферме, Фастос (Брайан Тайри Генри) устроился в пригороде с мужем и приемным сыном, а Тена и Гильгамеш (соответственно Анджелина Джоли и Дон Ли) уединились в пустыне из-за приступов немотивированного буйства Тены.

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Все меняется, когда в Лондоне на Серси нападает Девиант нового вида. Он охотится уже не на людей, а на самих Вечных, и даже обладает их силой. Для борьбы с новым чудовищем герои решают вновь воссоединиться, но это приводит их к страшному открытию — целестиалы защищают разумную жизнь во Вселенной не просто так. Из недр Земли должен родиться новый целестиал Тиамут. Он питается разумной жизнью и во время появления разрушит всю планету. После череды драматических потерь, откровений и ярких сражений восьмерка оказывается перед непростой дилеммой: спасти все человечество или остаться верной своему творцу.

История создания команды Вечных в комиксах причудлива и огромна. Ее в 1976 году придумал Джек Кирби — культовая личность в мире поп-культуры. Он принимал участие в разработке Капитана Америки, Халка, Фантастической четверки, Людей-Х и других знаковых героев. В целом, Кирби, наравне со Стеном Ли и Уиллом Айснером, считается одним из "отцов" современного комикса.

В 1970 году автор ушел из издательства Marvel к главному его конкуренту — DC. Там какое-то время работал над масштабной сагой о новых богах, отталкиваясь от мифологии и различных научно-фантастических концепций. Но в итоге руководство DC идею не оценило, и Кирби с ней вернулся к Marvel, где и создал команду Вечных. Позже раса, созданная целестиалами, появлялась на страницах комиксов о Торе, Людях-Х и Мстителях.

Целестиалы времен Джека Кирби

Целестиалы в современных комиксах

В 2018 году главный архитектор киновселенной, президент Marvel Studios Кевин Файги, заявил — они активно работают над экранизацией комиксов о Вечных. Отбирая претендентов на пост режиссера, студия остановилась на Хлое Чжао, у которой к тому времени было в активе всего два фильма: независимая трагедия "Песни, которым меня научил мой брат" и контемпорари-вестерн "Наездник". В обоих фильмах американка с китайскими корнями выступила режиссером, сценаристом и продюсером.

Третьим фильмом Чжао стала "Земля кочевников", драма, получившая в 2020 году главный приз на 77-м Венецианском кинофестивале. Несколько позже фильм выиграл еще и "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая актриса". Сама Чжао стала второй женщиной-режиссером, которая получила награду в номинации "Лучший режиссер" — первой была Кэтрин Бигелоу и ее драма "Повелитель Бурь" в 2010 году.

Успех Чжао стал одним из факторов, подстегнувших интерес к "Вечным". Другим был его актерский состав — Салма Хайек и Анджелина Джоли до этого не были замечены в масштабном супергеройском кино. Кроме того, студия сделала команду максимально соответствующей современному пониманию о разнообразии: в ней есть ребенок, индус, темнокожий, первый в истории Marvel супергерой-гей, немая супергероиня. Масштаб картины, неординарность героев, наследие кинематографической Вселенной и яркая команда обещали сделать кино по уровню сравнимое с "Мстителями".

Однако что-то пошло не по плану. По масштабу "Вечные" сравнимы с "Мстителями", и именно с фильмами об этой команде удобно сравнивать премьеру. Преимущество Мстителей в том, что практически у каждого из ключевых героев перед первой частью масштабного блокбастера было минимум по фильму. Мир к тому моменту хорошо знал Тора, Капитана Америку и Железного человека. В "Вечных" студия выбросила на аудиторию десятку совершенно незнакомых героев. Это первая и самая главная проблема.

Суммарно по хронометражу первая фаза Marvel (в нее вошли две части про Железного человека, "Халк", "Тор" и "Первый мститель") длилась чуть больше десяти часов. Постановщики и актеры за это время привязали аудиторию к Мстителям, заставили им сопереживать. Поэтому драматические события первого фильма запоминались и трогали. "Вечные" длятся 156 минут. Очевидно, что для создания нескольких сложных, многогранных персонажей этого критично мало. Самый простой пример: Вечные часто плачут на экране, но бутафорские слезы не вызывают эмоций — зритель просто не успевает понять, какую роль в их жизни играет лидер и почему предательство сильнейшего из них перенести так тяжело.

Все становится еще хуже, если перейти на уровень ниже, к историям конкретных персонажей. Формально главной героиней является Серси, обладающая способностью трансмутации. В самом начале достаточно долго показывают, как тесна ее связь со смертным коллегой Дейном Уитманом (Кит Харингтон). Она дарит ему на день рождения дорогущий артефакт и готова рисковать жизнью ради молодого человека. Но всего один бой с Девиантом спустя Вечная практически не вспоминает его, окунувшись в воспоминания об их былой любви с Икарисом (Ричард Мадден).

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Позже Уитман появляется в качестве проигнорированного звонка, безусловной поддержки в конце фильма и даже во второй сцене после титров. Но 90% экранного времени Серси едва вспоминает о нем. Это можно было бы списать не бремя ответственности и стремительно развивающиеся события, но все это не мешает ей то и дело рефлексировать на свои прошлые отношения. На фоне этой постной драмы куда пронзительнее смотрятся отношения между Теной и Гильгамешом, которым уделено куда меньше времени. Хотя именно об этой паре хочется посмотреть отдельный фильм — настолько удачной оказался дуэт Джоли, которая играет сдержанную и суровую Тену, и Дона Ли, исполнившего роль любящего и терпеливого Гильгамеша.

Еще одним разочарованием для зрителя будут сами Девианты. На протяжении всего фильма не покидает ощущение, что эти твари давно кочуют из одного фантастического фильма в другой — они похожи и на мимиков из "Граней будущего", и на белых шипов из "Войны будущего". Их мотивация весь фильм остается смутным пятном, и только после ключевого сюжетного поворота выясняется, что они не просто бездумные жестокие убийцы.

К положительным сторонам фильма можно отнести уже традиционные аспекты Marvel. Например, красочные и бодрые бои. Суперскорость Маккари или чудовищная сила Гильгамеша смотрятся на экране одинаково потрясающе. Икарис эффектно летает и палит во все стороны космической энергией из глаз, а каждое появление целестиала Аришема по-космически величественно и эпично.

Аналогичная ситуация с шутками. Например, вряд ли найдется человек, которого оставит равнодушным гэг с индийскими танцами — по сюжету Кинго (Кумайл Нанджиани) последнюю сотню лет снимает кино в Болливуде, притворяясь своим прапрадедом, дедом и отцом. Забавным дополнением будет и его дворецкий Карун (Хариш Патель), знающий о секрете Кинго и наследии Вечных. Остроумные отсылки к комиксам конкурентов, шутки над малолетним Тором и просто забавные диалоги здесь, как обычно, на своем месте.

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Среди основных посылов "Вечных" два вопроса. Первый — стоит ли жертвовать миллиардами жизней, чтобы в будущем создать триллионы? Второй: что важнее — преданность любимым людям или долг галактического масштаба? Оба тезиса в фильме раскрыты, хоть и слегка небрежно. Часто герои поступают не потому, что они этого так хотят, а потому, что так прописано в сценарии. Это может сыграть злую шутку с кассой фильма.

Вряд ли блокбастер соберет в кинотеатрах впечатляющее количество денег и доберется хотя бы до отметки в миллиард долларов. Таких результатов не удастся достичь ни за счет Хлои Джао и Анджелины Джоли в титрах, ни за счет статуса основной фантастической франшизы в кино. Сейчас задача-максимум — окупить бюджет в $200 млн. Конечно, недостающую кассу позже можно добрать через стриминговый сервис Disney+, но это уже совсем другая история, точные цифры по которой студия показывает со скрипом. В целом же фильм сегодня воспринимается исключительно как ступенька к следующим победам Marvel. Похоже, студия решила оставить Землю и нацелилась на проблемы вселенских масштабов.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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