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Воскресное чтение: " твердая" научная фантастика и редкий сборник стихов и прозы

22 января 2017, 15:03
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Чтение — это мое все. Поддерживаю высказывание Нила Геймана: " Чтение — само по себе наслаждение!" Три участника моего личного отбора, оставившие яркие впечатления, — "Украинская проза и поэзия на русском языке", научная фантастика "Пространство откровения" Аластера Рейнольдса и "вкусный" сюжетный" роман Донны Тартт "Щегол"

Лилия Млинарич Лилия Млинарич Президент Koktebel Jazz Fest

"Пространство откровения", Аластер Рейнольдс

Revelation Space by Alastair Reynolds

Первый участник моего личного отбора — представитель уже очень редкого в сегодняшних переводах жанра — "твердой" научной фантастики (я ее очень люблю, а вовсе не фэнтези, как некоторые полагают):

Фантастика эпического масштаба на основе невероятно большого количества научных теорий... Может быть, это Жюль Верн 21-го века?

"Пространство откровения" Аластера Рейнольдса

" Украинская проза и поэзия на русском языке"

Сборник вышел в издательстве "Фолио" в прошлом году.

Я, как и его составители, убеждена, что в нашей стране есть только УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, написанная на разных языках. И это ответ на вопрос "почему стоит читать"?

Украинская проза и поэзия на русском языкеЧайка падает в море черное

В море чертово
Серафим ей кричит: не учи ученого
Обреченного ...
....

Тут любви — простор
Но мечте — каюк
Говорит емеля
И решает в танке задраить люк
Не серчай, земеля ...

Дмитрий Лазуткин " Курортный сезон джихада".

А еще в этой книге — Андрей Курков, Лада Лузина, Елена Стяжкина, Борис Херсонский , Александр Кабанов и еще семнадцать авторов.

И третий участник, думаю, будет и в списках у многих.

"Щегол" Донны Тартт

The Goldfinch by Donna Tartt

Щегол

Пулитцеровская премия 2014. Да — длинный, да — "вкусный", так называемый "сюжетный" роман.

Мнение о "Щегле" литературного обозревателя Юрия Володарского для "Антидеграданта":

Эпический, многослойный, панорамный, насыщенный культурными аллюзиями и при этом на редкость увлекательный роман.

"Щегол" напоминает критикам Диккенса, Сэлинджера, Фоера и даже Роулинг — кто-то заметил, что книга Тартт это совсем как "Гарри Поттер", только без волшебства.

Автор: Лилия Млинарич Лилия
Млинарич
Президент Koktebel Jazz Fest

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Теги: антидеградант-2016 , книги , джаз коктебель

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