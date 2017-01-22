Воскресное чтение: " твердая" научная фантастика и редкий сборник стихов и прозы

"Пространство откровения", Аластер Рейнольдс
Revelation Space by Alastair Reynolds
Первый участник моего личного отбора — представитель уже очень редкого в сегодняшних переводах жанра — "твердой" научной фантастики (я ее очень люблю, а вовсе не фэнтези, как некоторые полагают):
Фантастика эпического масштаба на основе невероятно большого количества научных теорий... Может быть, это Жюль Верн 21-го века?
" Украинская проза и поэзия на русском языке"
Сборник вышел в издательстве "Фолио" в прошлом году.
Я, как и его составители, убеждена, что в нашей стране есть только УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, написанная на разных языках. И это ответ на вопрос "почему стоит читать"?
Чайка падает в море черное
В море чертово
Серафим ей кричит: не учи ученого
Обреченного ...
....
Тут любви — простор
Но мечте — каюк
Говорит емеля
И решает в танке задраить люк
Не серчай, земеля ...
Дмитрий Лазуткин " Курортный сезон джихада".
А еще в этой книге — Андрей Курков, Лада Лузина, Елена Стяжкина, Борис Херсонский , Александр Кабанов и еще семнадцать авторов.
И третий участник, думаю, будет и в списках у многих.
"Щегол" Донны Тартт
The Goldfinch by Donna Tartt
Пулитцеровская премия 2014. Да — длинный, да — "вкусный", так называемый "сюжетный" роман.
Мнение о "Щегле" литературного обозревателя Юрия Володарского для "Антидеграданта":
Эпический, многослойный, панорамный, насыщенный культурными аллюзиями и при этом на редкость увлекательный роман.
"Щегол" напоминает критикам Диккенса, Сэлинджера, Фоера и даже Роулинг — кто-то заметил, что книга Тартт это совсем как "Гарри Поттер", только без волшебства.