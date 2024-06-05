11 понять для оцінки якості чаю: розповідає чайний магазин New Tea

Окрім визначного характеру та смаку, китайський чай ще й має свій власний словник. Це терміни, які допомагають повніше передати враження від напоїв і відзначити їх особливості. Вчити їх напам’ять не потрібно, та знати, як поділитися відчуттями – безцінно.

Готові поринути у світ смачного й китайського? Тоді необхідно знати, як саме назвати ті відчуття, які принесе вам оригінальний чай із Піднебесної. Чим саме відзначається ваше улюблене зілля? І що це за дивний ефект від нового напою? Розповідає спеціалізований чайний магазин New Tea.

1. «Солодкість, що повертається»

«Хуейгань», або солодкий післясмак – це ті довгі медові, фруктові чи квіткові ноти чаю, які залишаються на корені язика із приємним відчуттям вологості.

2. Посилення слиновиділення

Цей термін звучить як «Шенцзинь» і описує відчуття, коли чай відчутно стимулює вироблення слини. Саме цю рису чаю вважають ознакою високої якості. Особливо це притаманно для витриманих пуерів та улунів.

3. Пощипування в горлі

Поняття «Суохоу», навпаки, говорить про низьку якість, неправильне зберігання чаю або надто довге заварювання. Ці недоліки виражаються в таких відчуттях:

сухість у горлі;

свербіння;

«прилипання до горла»;

лоскотання в гортані.

4. Горловий резонанс

«Хоуюнь» також перекладається як «гармонія горла». Це те приємне, глибоке та довге відчуття, яке залишається після пиття чаю. Воно може бути свіжим чи солодкуватим, а також відчуттям приємної зволоженості горла.

5. Густота й насиченість

Термін «Нунхоу» використовується, щоб описати насичений аромат та смак чаю. Це означає, що напій має багату й потужну смакоароматику.

6. «Джерело в основі язика»

Виразне поняття «Ше Ді Мін Цюань» описує відчуття прохолоди та слиновиділення біля кореня язика після чаювання. Разом із «Шенцзинь» ця характеристика є ознакою якісного чаю.

7. «Перетворення»

Поняття «Хуа» описує процес, за якого перша гірчинка й сухість чаю швидко змінюються на приємну солодкість та шовковистість. Чим швидше проходить така трансформація, то більш цінним вважається чай.

8. Шовковистість і чистота

«Чуньчжен» – це опис напою з глибоким та насиченим смаком, який ідеально зберігає свої класичні характеристики, притаманні конкретному сорту. Тобто, тут мова про ідеальну збалансованість чаю.

9. Смак води

«Шуйвей» – поняття для опису чаю без вираженого смаку чи аромату, коли вода, що використовується для заварювання, домінує над його особливостями. Це може вказувати на:

недостатню якість чи свіжість чаю;

неправильне заварювання (надто коротке або за низької температури води);

неякісну воду, яка має власні запах та смак, які перебивають їх у чаї.

10. М’якість та гармонійність

Описуючи чай як «Чуньхе», ви можете сказати, що він гладенький, м’який, гармонійний і не має різких чи конкретних домінуючих відтінків. Це важливо для багатьох чаїв: наприклад, для білих та жовтих.

11. Запах ліків

Зазвичай термін «Яосянь» вживають стосовно пуерів та інших Хейча – китайських чорних чаїв. Вони мають довгий строк зберігання та продовжують ферментуватися, створюючи свій унікальний аромат. Запах трав та ліків, притаманний такому чайному листу, вважається привабливим і цілющим.

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