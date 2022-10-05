75% партнерів маркетплейсу АЛЛО повернулися до роботи

Національний маркетплейс АЛЛО повернув до роботи 75% підприємців-партнерів, впровадив систему мотивації та гарячу лінію для продавців, а зараз удосконалює особистий кабінет мерчанта.

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75% підприємців продовжують продавати товари на маркетплейсі АЛЛО

"Після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, через логістичні ризики більшість представників малого та середнього бізнесу зазнавали складнощів із якісним виконанням онлайн замовлень. Тому на прохання мерчантів-партнерів маркетплейс "АЛЛО" відключив кабінети підприємців. До середини квітня торговці адаптувалися до реалій та повернулися до роботи на маркетплейсі АЛЛО: МСБ налагодили власну логістику, перенесли склади та продовжили роботу в тих регіонах, де є можливість. Кількість замовлень товарів на маркетплейсі АЛЛО почала зростати вже з липня. Наразі 75% підприємців, зареєстрованих на маркетплейсі АЛЛО до 24 лютого, повністю відновили роботу", – зазначає Наталія Панкратова, операційна директорка ДК “АЛЛО” та керівниця маркетплейсу allo.ua.

Нові сервіси для підприємців: програма мотивації та онлайн підтримка

Маркетплейс АЛЛО продовжує розвиватися та пропонує нові сервіси партнерам, підприємцям малого та середнього бізнесу, які продають товари на allo.ua:

АЛЛО впровадив програму мотивації для підприємців: маркетплейс повертає до 20% комісії тим, хто продає товари за найкращою ціною, пропонує високий сервіс та має мінімальний відсоток повернення товару. Запрацювала гаряча лінія та чат для мерчантів, що стало актуальним саме під час війни. Вирішувати питання оперативно тепер можна за номером гарячої лінії 0-800-300-100 або 0-800-200-900. Чат доступний у власному кабінеті підприємця. Також можна звертатись на [email protected] Підтримка партнерів працює з 09:00 до 18:00. Підприємці тепер можуть брати участь у акціях на маркетплейсі. Це доступно для мерчантів, які пропонують вигідну ціну, мають заповнену картку товару, позитивні відгуки від покупців та незначний відсоток повернення товару.

"Незважаючи на все, спостерігаємо реєстрації нових продавців , цього року це вдвічі менше, якщо порівнювати період травень-серпень 2021 та 2022 років. Бачимо зростання реєстрацій партнерів у категоріях: будинок, сад, ремонт. Нові реєстрації – це добрий знак для економіки. Упевнена, що зміни, які вже введені, та ті, які будуть реалізовані до кінця року, сприятимуть покращенню роботи та зростанню прибутків підприємців, які продають на маркетплейсі, а також сприятимуть розвитку бізнесу нових торговців", – підкреслює Наталія Панкратова.

2023: новий дизайн, удосконалення функціоналу кабінету та нові можливості

На даний момент ведуться роботи з оновлення особистого кабінету підприємця маркетплейсу АЛЛО, в тому числі дизайн. До кінця року буде вдосконалено блок управління товарами та цінами, підприємці зможуть самостійно керувати власними товарами, встановлювати ціни через особистий кабінет та бачити все, що стосується товарів: картка якого товару завантажена, на який товар встановлено акційну ціну тощо. Це дозволить підприємцям керувати товарами в зручнішому форматі. Також триває робота над тим, щоб клієнти могли сплатити частинами товари підприємців, які купують на маркетплейсі АЛЛО.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, поштою чи магазинами у більш ніж 100 містах України.

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