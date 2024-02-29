Брекети чи елайнери – експертне порівняння лікаря-ортодонта

Не багато людей готові похвастатись своєю від народження ідеальною посмішкою. Часто проблеми з зубами виникають з віковими змінами або через шкідливі звички та травми.

З часом ці проблеми призводять до того, що руйнуються навколишні зуби, змінюється прикус, до повної або часткової адентії, спотворенню дикції тощо. У випадках, коли потрібно виправити зубну аномалію, стоматолог може запропонувати використання брекетів або елайнерів. В чому різниця та що краще обрати роз'яснює головний лікар стоматології Кристал Дент в Києві.

Виправлення прикусу брекетами

Брекети – це спеціальні ортодонтичні конструкції з металу або інших матеріалів, що складаються з замочків, дуг та лігатур. Встановлюються вони на зовнішню або внутрішню поверхню зубів для вирівнювання викривлених одиниць та корекції патології прикусу.

Принцип дії брекетів полягає в непомітному, але наполегливому тиску на криві зуби, щоб направити їх у правильне положення. Це не завдає болю і гарантовано призводить до бажаного результату через певний проміжок часу.

В наш час брекети встановлюють не тільки діти та підлітки, а й дорослі. Звичайно найкращі результати можна побачити саме в дитячому віці, адже елементи зубощелепної системи ще в процесі формування, що й полегшує процес корекції.

Встановлювати брекети протипоказано у разі наявності хвороб твердих і м'яких тканин ротової порожнини, таких як карієс, пульпіт або періодонтит. Тому перед встановленням зубних конструкцій необхідно вилікувати запальні та гнійні процеси.

Естетика елайнерів

Використання елайнерів для вирівнювання зубів набуло популярності всього 15 років тому, після низки наукових досліджень. Сьогодні цей метод корекції став необхідним інструментом в стоматологічній практиці у боротьбі з незначними відхиленнями зубних рядів, а також як альтернатива лікування брекетами.

Елайнери для вирівнювання зубів являють собою прозорі еластичні капи, виготовлені зі стоматологічного пластику, які надіваються на зуби. Завдяки своєму прозорому вигляду елайнери виглядають більш естетично, тому пацієнт відчуває себе впевненіше під час спілкуванню з оточуючими.

Тепер щодо того, як працюють елайнери:

їх потрібно носити постійно (20-22 години на добу);

рекомендується знімати лише для прийому їжі та гігієни зубів;

фахівці зауважують, що під ними рідше розвивається карієс, їх зручно носити та легко доглядати;

процес корекції зубів елайнерами не завдає болю і впливає на зуби ощадливо, направляючи їх у потрібне положення;

завдяки щільному зчепленню із зубами, елайнери ефективно виправляють їх положення.

Загалом, елайнери зручніші, ніж брекети. Губи та щоки, як правило, менш травмуються, оскільки пластиковий елайнер більш гладкий, ніж металеві або порцелянові брекети.

Які відмінності між елайнерами та брекетами?

Як брекети, так і елайнери демонструють високу ефективність у вирішенні зубощелепних аномалій. Зазвичай брекети встановлюють у випадках значних деформацій зубів, тоді як елайнери використовуються у менш виражених випадках або для покращення зовнішнього вигляду, особливо це важливо для публічних осіб.

Терміни лікування брекет-системами становлять від 1 до 2 років, у той час, як елайнери можуть займати 2-2,5 роки, залежно від складності кожного конкретного випадку, але при легких деформаціях лікування також може зайняти 1-1,5 роки. Терміни дуже індивідуальна річ. Обидва методи призводять до рівних зубних рядів, покращують посмішку та виправляють прикус.

Використання брекетів може бути незручним для пацієнта спочатку, адже вони можуть травмувати слизову оболонку, язика або губи. Згодом пацієнт звикає до них, і неприємні відчуття зникають. Прозорі елайнери не завдають жодних незручностей власникові відразу після встановлення, не викликають відчуття «чужого об'єкта» в роті і можуть іноді зніматися. Крім того, при лікуванні елайнерами немає перешкод для лікування зубів у важкодоступних місцях.

Якщо говорити про ціну елайнерів чи брекетів, то варіантів досить багато. Залежить від матеріалу та виду брекетів, виробника елайнерів і складності висхідної ситуації в порожнині рота. Кожен пацієнт обирає метод лікування відповідно до своїх переваг і фінансових можливостей.

Що ж порадить лікар?

Варто враховувати той факт, що кожна людина індивідуальна, тому, щоб дізнатися, який найкращий засіб для вашої посмішки лікар запропонує пройти обстеження.

Якщо стан Ваших зубів дозволяє, найкращий варіант – невидима ортодонтія за допомогою елайнерів. Але, пам'ятайте при складних випадках вам доведеться встановити брекети або можливо ортодонтичні апарати, принаймні на першій частині лікування

Посмішка — це найчарівніший прояв емоцій, не забувайте про це. Крім того, чим раніше ви почнете лікування, тим швидше досягнете бажаного результату. Тому перший крок до мрії — запис на консультацію до стоматолога-ортодонта, фахівця з вирівнювання прикусу.