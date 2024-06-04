Були близькими до дива та ледь заскочили останній вагон: яким був шлях України на Євро-2024?

Згадуємо, як команді Сергія Реброва вдалося вийти на чемпіонат Європи з футболу

Вже менш ніж за три тижні у Німеччині розпочнеться фінальна частина Євро 2024, і приємно констатувати, що серед 24-х найкращих команд Старого Світу знову виступатиме збірна України. Наша команда вже має позитивний досвід виступів на чемпіонаті Європи, тож у цьому матеріалі пропонуємо пригадати, як складався наш шлях на континентальних першостях різних років, а також поговорити, що може чекати на синьо-жовтих на цьогорічному турнірі.

Історія збірної України на Євро: від болючого фіаско зі словенцями у плей-офф до ¼ фіналу

Майбутній чемпіонат Європи стане для збірної України вже четвертим поспіль. Таким чином фінальну частину турніру ми не пропускаємо вже 12 років, проте перші чотири спроби синьо-жовтих потрапити на це свято футболу були невдалими.

Дебютною континентальною першістю, на яку намагалася кваліфікуватися українська команда, було Євро-1996. Тоді наша збірна перебувала на стадії свого становлення, і посівши четверте місце у групі з Хорватією, Італією, Литвою, Словенією та Естонією не змогла пройти до фінальної частини.

Значно ближчим до мети ми були у відборі Євро-2000. Тоді фантастична команда Йожефа Сабо, в атаці якої запалювали Андрій Шевченко та Сергій Ребров, зуміла посісти другу позицію та здобути путівку у плей-оф у надскладній групі з Францією та Росією, випередивши останню завдяки легендарному голу Шевченка у вирішальному матчі в Москві, однак у стикових матчах не змогла здолати значно більш скромну Словенію (1:2; 1:1).

Дві наступні спроби потрапити на чемпіонат Європи також зазнали провалу: у кваліфікації на Євро-2004 синьо-жовті стали третіми у групі, пропустивши вперед Грецію та Іспанію, а у відборі на Євро-2008 посіли у турнірній таблиці лише четверту сходинку.

Вперше потрапити у фінальну частину континентальної першості нам вдалося на правах господарів турніру у 2012 році. У першому матчі на Євро в історії збірна України завдяки дублю Андрія Шевченка обіграла Швецію (2:1), проте для виходу у плей-оф з квартету, де також були представлені Англія та Франція, цього не вистачило.

Зате відтоді Україна грала на чемпіонатах Європи буквально завжди. На Євро-2016 ми вперше у своїй історії тріумфально пройшли кваліфікацію, помстившись у плей-оф словенцям за фіаско 1999 року (2:0; 1:1), а от у фінальній частині провалилися, не набравши у групі з Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією жодного очка і не забивши жодного голу.

Зовсім по-іншому усе було на Євро-2020. У відборі команда під керівництвом Андрія Шевченка впевнено виграла свою групу, випередивши чинних чемпіонів Європи - збірну Португалії, а у фінальній частині завдяки перемозі над Північною Македонією (2:1) зуміла вийти з групи, вперше в історії діставшись плей-оф, де в ⅛ фіналу змогли подолати Швецію (2:1), потрапивши до вісімки найкращих команд континенту. Цікаво, що три роки тому автор переможного голу у ворота шведів Артем Довбик їхав на турнір в ролі третього форварда, а ось на Євро-2024 вирушить уже у статусі основного нападника збірної та найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги сезону 2023/24.

Як Україна потрапила на Євро-2024?

Коли у кваліфікації на Євро-2024 збірна України потрапила до однієї групи з фіналістами минулого чемпіонату Європи - Англією та Італією, стало зрозуміло, що посісти у турнірній таблиці одне з двох перших місць, яке б дозволяло пробитися на континентальну першість, буде дуже важко.

Однак наша команда була близькою до сенсації: набрала максимум балів у поєдинках з аутсайдерами групи - Північною Македонією та Мальтою, та навіть по разу відібрала очки в англійців (1:1) та італійців (0:0). Підопічні Сергія Реброва зберігали шанси на успіх до останнього туру, однак все ж посіли третє місце, тож на Євро-2024 довелося пробиратися через запасний вхід - плей-оф Ліги націй.

Нашими суперниками у вирішальних матчах за путівку на чемпіонат Європи стали збірні Боснії і Герцеговини та Ісландії. Обидва поєдинки складалися для синьо-жовтих дуже непросто, і по ходу зустрічі нам доводилося відіграватися. Однак у першій грі з боснійцями команду врятували голи Романа Яремчука та Артема Довбика (2:1), а у вирішальному матчі з Ісландією долю матчу вирішили точні удари Віктора Циганкова та Михайла Мудрика (2:1), котрі й дозволили нам вийти на Євро-2024.

Перспективи України на Євро-2024

Шанси збірної України виступити на цьогорічному чемпіонаті Європи не менш успішно, ніж на попередньому, виглядають досить непоганими. Зараз синьо-жовті мають чи не найкращий склад у своїй історії, значна частина представників якого успішно виступають у топових європейських чемпіонатах.

До того ж нашими суперниками по групі Е стали національні команди Бельгії, Словаччини та Румунії, і переважна більшість експертів та букмекерів прогнозують нам у такій компанії друге місце після бельгійців. Тож завдання мінімум - вийти з групи та потрапити у плей-оф, а вже далі усе залежатиме від рівня суперників та форми наших хлопців.