Чи є різниця між Шен пуером та Шу пуером?

Справжні чаємани можуть образитися на таке питання. Чи варто ризикувати, якщо все про різницю між пуерами Шен і Шу можна дізнатися з нашої статті? Найбільш хвилюючі питання ми вже поставили чайним фахівцям спеціалізованого інтернет-магазину New Tea.

Здавалося б, пуери мають бути більш-менш схожими через їх копченість, відсутність гірчинки та солодкуватий післясмак. Та чи справді це все? Навіть заварки з супермаркету можуть значно відрізнятися за смаком. Що й казати про такі оригінальні гурманські чаї, як постферментований Шен пуер і зістарений Шу пуер.

Як відчути різницю навіть до дегустації – розповість наша стаття.

Питання якості пуера

Хоча і зелений пуер, і чорний пуер виробляються з найкращої сировини на славнозвісних фабриках китайської провінції Юньнань, різниця, все-таки, наявна:

Шен пуер називається «зеленим», тому що проходить мінімальну обробку. У ньому зберігається максимум корисних речовин чайного листа зі старих, а іноді й стародавніх чайних кущів. А зважаючи на те, що зілля має зберігатися й дозрівати роками – чай потребує найкращої сировини.

Шу пуер – чай із загадково-темним настоєм. Його можна пити одразу, не чекаючи подальшого дозрівання. Саме ця доступність і близькість для кожного чаємана робить його зрозумілим і популярним. А сировина для нього може й не мати надто шляхетного походження.

Отже, обидва різновиди потребують оригінальної чайної сировини, однак, тільки чай Шен пуер вимагає максимальної уваги до чайного листа, а потім – і значних коштів від шанувальників. Особливо, якщо це Шен 5-річної чи 10-річної витримки.

Найголовніша різниця – у виробництві пуерів

Перші стадії виробництва пуерів є ідентичними:

збір чайного листа;

перебирання;

зав’ялювання;

сушка;

скручування.

Надалі ж виникає цікава різниця:

Шен пуер пресується й відправляється на зберігання для подальшого дозрівання протягом одного, трьох чи більше років;

чай Шу пуер проходить прискорене зістарювання методом Во Дуй – «вологого скиртування». Завдяки цьому всього за півтора місяці він набуває таких же прекрасних смакових характеристик, як витриманий Шен після кількох років дозрівання.

Дійсно, чаї отримають багато спільного на цьому етапі. І все ж, справжній чаєзнавець побачить різницю у відтінку настою і в нотах смаку.

Різниця смаків Шу та Шен пуера

Якщо Шен пуер продовжує змінюватися протягом дозрівання, і кожного року ви відкриватимете для себе новий чай, то смакові характеристики Шу пуера будуть сталими із самого початку до кінця.

Об’єднують пуери бархатистість і глибина смаку, особливий ефект чайного сп’яніння, який чудово підходить для медитації і, звичайно, солодкий післясмак. Однак:

Шен пуер більш «горіховий», має більше нот сухофруктів і меду, повністю позбавлений гірчинки;

Шу більш копчений і кофеїновий, тож може виявитися злегка гіркуватим.

А щоб остаточно зрозуміти різницю між цими видатними китайськими зіллями, варто дегустувати. При чому, куштувати пуери різних брендів, різної витримки, різних років урожаю. Віримо: ви вже готові відправитися в яскраву пуерну подорож.