Чи складно вивчати Java і скільки необхідно часу, щоб освоїти мову з нуля

Більше двох десятиліть мова програмування Java залишається однією з найбільш затребуваних у світі. На ній працюють мобільні програми, веб-сервіси, корпоративні ПЗ та складні вбудовані системи. Навчитися Java – ідея дуже приваблива і безперечно перспективна. Однак багато новачків її бояться, вважаючи процес освоєння цієї мови надто важким та довгим. У статті ми розповімо, чи справді складно навчитися цій мові програмування та скільки триває процес освоєння Java з нуля.

Три причини, через які вивчення Java може здаватися складним

Почнемо з факторів, які найбільше лякають новачків

Принципи об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), за якими побудована мова. Абстракція, інкапсуляція, поліморфізм – навіть сама термінологія може злякати програміста-початківця. Однак, за кожною концепцією стоїть своя логіка і система, розібравшись з якою молодий фахівець набагато легше зрозуміє тонкощі розробки. Типізація та синтаксичні правила. Для кожної змінної необхідно вказувати тип, а правила потрібно запам'ятовувати. На початку саме недотримання нюансів стає причиною помилок і змушує новачків хапатися за голову при виявленні багів. Однак усе приходить із досвідом. Згодом робота зі змінними, взаємодія з колекціями, обробка винятків, написання методів стають частиною звичного робочого процесу та помилки зводяться до мінімуму. Велика кількість інструментів. Щоб досягти мети, освоїти мову програмування недостатньо. Потрібно ще розібратися в екосистемі, навчитися працювати з фреймворками, вміти використовувати збирачі пакетів. Спочатку здається, що вивчити таку велику спеціалізацію неможливо, проте освоєння перерахованих інструментів навпаки спростить і прискорить роботу розробника, і навіть зробить його цінним фахівцем ринку праці.

Виявивши завзятість, регулярність та послідовність кожен студент зможе навчитися Java. Навіть незважаючи на необхідність вивчення ОВП, освоєння синтаксичних правил, типізації та інструментів, отримані знання та навички гарантовано допоможуть у побудові кар'єри. І речі, які здавалися складними спочатку, з досвідом стануть рутинними та найпростішими завданнями.

Які чинники впливають швидкість вивчення Java

Як довго триватиме процес освоєння мови? Тут грають роль різні чинники - як особистісні, так і зовнішні:

Чи є у студента досвід у програмуванні?

Скільки часу він щодня відводить на навчання?

Який метод освоєння мови він обрав – самонавчання, курси чи практикується із реальними проектами?

Наскільки сильною є мотивація у студента?

Чи має він доступ до якісних навчальних матеріалів та чи отримує грамотний фідбек?

Як прискорити вивчення мови програмування Java

Найбільш результативний та швидкий спосіб досягти поставленої мети – це пройти Java обучение на курсах. Школа програмування PASV пропонує всім охочим спробувати свої сили в ІТ навіть не маючи досвіду в розробці. Програма школи побудована від простого до складного, і за 6 місяців навчання ви станете впевненим спеціалістом junior.

На курсах викладають практикуючі програмісти із міжнародних компаній. Також кожен студент проходить стажування на комерційному проекті та виконує багато практичних завдань у процесі навчання. Детальніше ознайомитись із програмою, викладачами, вартістю та спеціальними пропозиціями школи можна на офіційному сайті PASV.