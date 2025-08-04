ESG для початківців: просто про складне

YouControl презентувала в Україні перший аналітичний модуль для всебічної оцінки ESG-ризиків підприємств. Що означає абревіатура ESG, яку роль вона відіграє для бізнесу в сучасних українських реаліях та чому це може бути важливо — детально пояснюємо у цій статті.

Що таке ESG?

ESG це система критеріїв, що відображає, як компанія взаємодіє з довкіллям, суспільством і як здійснюється її корпоративне управління. Цей підхід базується на трьох ключових напрямках сталого розвитку:

Environmental (екологія) — оцінка впливу на навколишнє середовище;

Social (соціум) — відношення до працівників, клієнтів і суспільства загалом;

Governance (управління) — корпоративна структура, етика та прозорість управлінських рішень.

Можливо, ви вже зустрічали поняття «принципи сталого розвитку». Попри схожість, ESG має чіткіші рамки та є набором конкретних індикаторів, за якими визначається відповідальність і стійкість бізнесу у трьох вищезазначених сферах.

Стратегія ESG

Environmental (екологічний аспект) охоплює питання енергоефективності, управління відходами, дотримання екологічного законодавства, поводження з природними ресурсами та захист тварин. Він також включає здатність компанії ідентифікувати та мінімізувати екологічні ризики, такі як забруднення ґрунтів, токсичні викиди чи інші шкідливі впливи на довкілля.

Social (соціальний аспект) стосується взаємодії бізнесу з людьми: від створення безпечного та здорового робочого середовища до підтримки локальних ініціатив і активного залучення співробітників до суспільно важливих проектів. Також сюди належить повага до прав усіх учасників — працівників, клієнтів, партнерів і громад.

Governance (управління) включає корпоративну етику, прозорість у веденні справ, чесну фінансову звітність, дотримання прав акціонерів та запобігання конфліктам інтересів у вищому менеджменті.

Усі ці компоненти формують цілісну ESG-стратегію, яка спрямована на відповідальне використання ресурсів сьогодні, щоб зберегти можливості для сталого розвитку в майбутньому.

Історія розвитку ESG та його вплив на світовий бізнес

Термін ESG був вперше системно представлений у звіті ООН 2004 року під назвою «Who Cares Wins». У документі міжнародна спільнота закликала керівників компаній, інвесторів, фінансових аналітиків та брокерів враховувати екологічні, соціальні та управлінські чинники у своїй діяльності для досягнення стабільного довготривалого розвитку.

Цей звіт став відправною точкою для формування сучасної концепції сталого інвестування, відкривши двері до її глобального впровадження та широкого визнання на міжнародному рівні.

Втім, поширення ESG не обійшлося без критики. Деякі експерти вважають, що надмірна концентрація на цих принципах може стримувати розвиток бізнесу, розглядаючи ESG радше як додатковий тягар, а не конкурентну перевагу.

Стан впровадження ESG значно варіюється у світі. У Західній Європі ці стандарти вже давно інтегровані в корпоративні стратегії, тоді як для України це досі відносно новий тренд, який тільки набуває популярності та практичного значення.