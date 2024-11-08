Грошові перекази без комісій: вигідна пропозиція від ZEN

Фінансовий сервіс ZEN.com запустив нову акцію для українців за кордоном – перекази в Україну без комісій! Це чудова можливість підтримати рідних та близьких, заощадивши на вартості переказу коштів.

Як працює безкоштовний переказ від ZEN

Протягом місяця – з 23 жовтня до 23 листопада 2024 року – користувачі ZEN.com можуть надсилати кошти в Україну з нульовою комісією. Пропозиція діє як для нових, так і для постійних клієнтів та не обмежена кількістю переказів в акційний період. Акція особливо зацікавить українських мігрантів, студентів за кордоном, волонтерів, що збирають донати на ЗСУ, біженців та всіх інших, хто регулярно переказує гроші своїм родинам.

Вигідною така пропозиція є й для фрілансерів, які працюють з закордонними замовниками. Протягом місяця вони мають змогу отримувати гроші, не витрачаючи жодної копійки під час переказів.

Переваги ZEN порівняно з іншими сервісами

На ринку міжнародних грошових переказів є чимало пропозицій, але умови ZEN виділяються вигідністю. Наприклад, вже при переказі 200 євро різниця в комісіях між сервісами досить помітна:

TransferGo пропонує до отримання суму від 8721 до 8774 гривень, але працює лише з картками. Paysend бере фіксовану комісію 1,5 євро та застосовує менш вигідний курс обміну, в результаті чого сума переказу становить 8823 гривні. Wise, залежно від способу оплати, стягує від 0,5% до 1,5% комісії та не дуже вигідний обмінний курс, тож отримана сума складає 8855 грн. Revolut пропонує перший переказ безкоштовно, а далі бере 1% комісії, тож сума до отримання становить 8928 гривень.

Звичайно, якщо сума переказу збільшиться, наприклад, до 1000 EUR, додаткові витрати будуть ще більшими. В ZEN.com не лише діє нульова комісія на перекази на період акції, але й гарантуються прозорі умови обслуговування без прихованих платежів.

Додаткові послуги від ZEN

Окрім вигідних умов переказу коштів, ZEN пропонує користувачам комплексне фінансове обслуговування.

Користувачі сервісу отримують:

платиновий тарифний план з 14-денним безкоштовним періодом для нових клієнтів;

можливість обміну 28 валют за вигідним курсом;

підтримку міжнародних SEPA та місцевих переказів;

безкоштовне зняття готівки в банкоматах за кордоном;

захист покупок завдяки програмі ZEN Care;

можливість відкрити рахунок у злотих для власників карти побиту в Польщі.

До того ж отримувачі переказів на картки MasterCard ПриватБанку можуть взяти участь у програмі лояльності та отримати кешбек до 500 грн. Протягом пів року 300 клієнтів отримають по 250 грн, а ще 90 – виграють по 500 грн. Звичайно, чим більше переказів, тим більше шансів. Програма діє до 23 квітня 2025 року.

Спеціальна пропозиція з нульовою комісією – це чудова нагода спробувати сервіс ZEN.com та оцінити його переваги на власному досвіді. Щоб стати клієнтом ZEN, потрібно:

встановити мобільний застосунок на смартфон та натиснути кнопку «ZEN Personal»;

підтвердити номер телефону за допомогою одноразового паролю;

створити чотиризначний PIN для входу та підтвердити його.

Далі завершити реєстрацію та відкрити доступ до камери на смартфоні, щоб відсканувати документи та пройти верифікацію. Зауважте, що українцям знадобиться ID-картка, закордонний паспорт чи карта побиту в одній з країн ЄЕЗ, бо звичайна «книжечка» не підходить.

Комбінація вигідних умов переказу, зручного обслуговування та додаткових бонусів робить мобільний застосунок ZEN надійним фінансовим партнером для українців за кордоном.