Гуманітарна допомога від "Інтеррибфлот": як українські бізнесмени підтримують ЗСУ

Війна це виклик як для простих громадян, так і для бізнесу. Повномасштабне вторгнення змусило українські підприємства адаптуватися до нових умов. Більшість з них намагається працювати, сплачуючи податки і допомагаючи армії та цивільним. Це стосується і найбільшого виробника рибних консервів України, групи компаній «Інтеррибфлот». Значні масштаби виробництва продукції компанії під торговою маркою "Аквамарин" були збережені в країні незважаючи на значне ускладнення логістики через військові дії.

"Кожен підприємець розуміє свою відповідальність перед працівниками, споживачами та нашими захисниками, які дозволяють нам продовжувати працювати в умовах війни", - зауважує засновник групи "Інтеррибфлот" Григорій Луцай.

Крім виконання комерційних контрактів, підприємство регулярно постачає консерви для ЗСУ. Загалом вже понад 12 мільйонів банок рибних консервів було поставлено військовим по всій Україні, що стало невід'ємною частиною раціону військових. Допомогу отримують і цивільні жителі в регіонах, що найбільше постраждали від війни.

Дрони, спорядження та банки «Аквамарин» для свічок.

З першого року повномасштабної війни незвичайну підтримку від "Інтеррибфлот" отримує ГО "Окопні свічки". Бляшані банки, що використовуються для виготовлення консервів «Аквамарин», стали чудовою основою для створення свічок та обігріву українських військових.

Співласник групи «Інтеррибфлот» Андрій Чуклін розповідає, що компанія займається власним волонтерством. Все починалось із щомісячних благодійних внесків до БФ «Повернись живим», втім чим більше колег та знайомих ставали до лав сил оборони, тим частіше компанія адресно підтримувала бійців спорядженням. Так нещодавно "Інтеррибфлот" закупив тепловізійні квадрокоптери та FPV дрони на суму понад 2 мільйони гривень для потреб військових.

Велика війна стала для «Інтеррибфлот» місією не лише у комерційній сфері, але й у соціальній. Компанії вдалося утримати понад 400 робочих місць та продовжити виконання договорів з національними торговими мережами та дистриб'юторами. Протягом періоду вторгнення «Інтеррибфлот» сплатив понад 200 мільйонів гривень до державного бюджету, зокрема 104 мільйони — у 2023 році. Приклад компанії показує, що співпраця бізнесу та громадян, об'єднання зусиль, допомагають Україні вистояти в умовах війни. Для подальшого успіху необхідна більша підтримка влади та сприятливі умови для розвитку української економіки.