Ігровий ПК під ваш монітор: як підібрати потужність без переплати

Найчастіша помилка під час покупки — обирати ігровий ПК за ціною або за найгучнішою назвою відеокарти. Набагато точніше починати з монітора та ігор, у які ви реально граєте: саме вони визначають, скільки потужності потрібно.

Нижче — як підібрати ігровий ПК під роздільність, частоту оновлення та жанр, щоб не заплатити за продуктивність, яку екран просто не покаже.

Роздільність і герци визначають усе

Монітор на 1080p і 60 Гц не покаже різниці між 90 і 200 кадрами за секунду, а 4K-панель змусить навіть потужну відеокарту працювати на межі. Орієнтовні зв'язки:

Full HD, 144–165 Гц: RTX 5060 або RTX 5060 Ti, шестиядерний Ryzen 5, 16–32 ГБ пам'яті. Сучасні ігри на високих налаштуваннях, кіберспорт — із запасом кадрів.

RTX 5060 або RTX 5060 Ti, шестиядерний Ryzen 5, 16–32 ГБ пам'яті. Сучасні ігри на високих налаштуваннях, кіберспорт — із запасом кадрів. 2K, 144–180 Гц: RTX 5070 або RTX 5070 Ti, Ryzen 7 з 3D V-Cache, 32 ГБ. Найпопулярніший сценарій, де картинка й плавність добре збалансовані.

RTX 5070 або RTX 5070 Ti, Ryzen 7 з 3D V-Cache, 32 ГБ. Найпопулярніший сценарій, де картинка й плавність добре збалансовані. 4K, 120 Гц і вище: RTX 5080 або RTX 5090, 32 ГБ і більше, блок живлення від 850 Вт. Максимальні налаштування з трасуванням променів.

Якщо монітор ще не обрано, купуйте його разом із системою: у каталозі Artline ігрові монітори 2K на 165–180 Гц стоять поруч із готовими збірками, тож пару легко підібрати одразу.

Ігровий ПК для кіберспорту і AAA-проєктів: різні пріоритети

Ігровий ПК для кіберспорту і AAA-проєктів: різні пріоритети

CS2, Valorant чи Fortnite на змагальних налаштуваннях упираються в процесор: щоб утримувати 300+ кадрів, важить кеш і частота ядер. Тут процесори з 3D V-Cache, як-от Ryzen 7 9800X3D, дають помітний приріст навіть із відеокартою середнього рівня.

Сюжетні ігри з відкритим світом навпаки навантажують відеокарту та її пам'ять. Для них краще вкласти бюджет у GPU з 12–16 ГБ, ніж у топовий процесор.

Генерація кадрів: чесні цифри

DLSS 4 з генерацією кількох кадрів на відеокартах RTX 50 помітно підвищує FPS у підтримуваних іграх. Проте додані кадри не зменшують затримку введення, тому в шутерах на реакцію орієнтуйтеся на кількість кадрів без генерації. Для одиночних ігор технологія чудово працює, особливо в 4K. Перед покупкою перевірте, чи підтримують DLSS саме ваші улюблені ігри.

Що ще впливає на комфорт

Шум. Відеокарта з трьома вентиляторами й корпус із хорошою продувкою під навантаженням тихіші, ніж компактна збірка з тими самими компонентами. Рівень шуму конкретної моделі відеокарти зручно перевірити в оглядах.

Запас на апгрейд. Платформа AM5 і блок живлення з запасом 150–200 Вт дозволяють за кілька років замінити лише відеокарту. AMD заявляла про підтримку AM5 щонайменше до 2027 року.

Налаштування з коробки. Увімкнений профіль пам'яті, оновлений BIOS і актуальні драйвери — ознака акуратної збірки.

Підключення. Монітор під'єднуйте до виходу відеокарти, а не материнської плати, інакше гра запуститься на вбудованій графіці або не запуститься зовсім. Для 165 Гц і вище використовуйте DisplayPort або HDMI 2.1 і перевірте в налаштуваннях Windows, що вибрано максимальну частоту: за замовчуванням вона часто лишається на 60 Гц.

Ігрові ПК Artline проходять стрес-тест під навантаженням перед відправкою, мають гарантію 38 місяців і доставляються по Україні безкоштовно.

Поширені питання

Скільки коштує хороший ігровий ПК для 2K?

Збалансовані конфігурації під 2K на 144 Гц з RTX 5070 і процесором X3D зазвичай коштують від 110 до 160 тисяч гривень залежно від пам'яті, накопичувача та корпусу.

Чи вистачить 8 ГБ відеопам'яті для нових ігор?

Для Full HD на середньо-високих налаштуваннях — так. У 2K з максимальними текстурами 8 ГБ уже обмежують, тому для цієї роздільності краще брати від 12 ГБ.

Що краще: готовий ігровий ПК чи збирати самому?

Самостійна збірка дає контроль над кожною деталлю, але вимагає часу та досвіду. Готова система, як-от зі збірок Artline, постачається протестованою й з єдиною гарантією на весь комп'ютер.

Скільки ігор вміститься на SSD на 1 ТБ?

Сучасні AAA-ігри займають 100–150 ГБ і більше, тож 1 ТБ вистачить на 5–7 великих проєктів. Для бібліотеки краще брати 2 ТБ або додати другий накопичувач.

Чи потрібне рідинне охолодження?

Для Ryzen 5 і Ryzen 7 X3D достатньо якісного баштового кулера. Рідинна система виправдана для 12–16-ядерних процесорів і тихих збірок у компактних корпусах.