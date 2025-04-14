Імплантація зубів у Києві: суть, особливості, переваги та ціни

Що таке імплантація зубів? Імплантація зубів – це сучасний метод відновлення втрачених зубів шляхом хірургічного встановлення імпланта в кісткову тканину щелепи. Імплант виконує роль штучного кореня, на який кріпиться коронка, мостоподібний протез або навіть повний протез у разі повної адентії. Завдяки високій біосумісності імпланти інтегруються в кістку та забезпечують надійну і довговічну фіксацію.

Основні особливості імплантації зубів у Києві

Імплантація зубів в Києві має ряд особливостей - доступні різні методики:

Класична імплантація – проводиться в кілька етапів і вимагає часу для приживлення імпланта (3-6 місяців).

Одномоментна імплантація – встановлення імпланта відразу після видалення зуба, що скорочує терміни лікування.

Експрес-імплантація (імплантація за 1 день) – пацієнт отримує нові зуби буквально за один візит до стоматолога.

All-on-4 та All-on-6 – технології, що дозволяють замінити всі зуби на щелепі за допомогою чотирьох або шести імплантів.

Базальна імплантація – підходить для пацієнтів із недостатньою кількістю кісткової тканини.

Якість матеріалів і виробників імплантів

Стоматологічна клініка може запропонувати зубні імпланти різних виробників:

Straumann (Швейцарія) – один із найдорожчих, але надійних брендів.

Nobel Biocare (Швеція) – відомий своєю довговічністю та адаптивністю.

Astra Tech (Швеція) – один із лідерів у сфері імплантології.

Megagen (Південна Корея) – оптимальний варіант за ціною та якістю.

Alpha Bio (Ізраїль) – доступні імпланти хорошої якості.

Сучасне обладнання та цифрові технології

Більшість клінік у Києві (https://osadchyclinic.com.ua/) оснащені передовими технологіями:

3D-томографія для точної діагностики.

Цифрове планування імплантації з використанням програмного забезпечення.

Лазерні технології, що знижують травматичність процедур.

Стоматологія в Києві: цінова політика та доступність

Вартість імплантації зубів у Києві залежить від:

Вибраного бренду імплантів.

Складності клінічного випадку.

Додаткових процедур (кісткова пластика, синус-ліфтинг тощо).

Кваліфікації лікаря.

Стоматологія: середні ціни в Києві

Бюджетні імпланти (Alpha Bio, Osstem) – від 10 000 до 15 000 грн за імплант.

Середній клас (Megagen, MIS) – від 15 000 до 25 000 грн.

Преміум-клас (Straumann, Nobel Biocare) – від 25 000 до 40 000 грн.

Імпланти зубів: переваги

Естетика та природний вигляд – імплантовані зуби не відрізняються від натуральних.

Функціональність – повноцінне жування та комфорт.

Довговічність – імпланти можуть служити десятиліттями.

Збереження кісткової тканини – запобігають її атрофії.

Комфорт та безболісність – застосування сучасних анестетиків та малотравматичних методик.

Як обрати клініку для імплантації?

При виборі стоматологічної клініки в Києві варто звернути увагу на:

Досвід і кваліфікацію лікарів.

Наявність сучасного обладнання.

Відгуки пацієнтів.

Використовувані бренди імплантів.

Гарантії на роботу та матеріали.

Імплантація зубів у Києві – це сучасне рішення для тих, хто хоче відновити функціональність і естетику зубного ряду. Великий вибір клінік, технологій та імплантів дозволяє кожному пацієнту знайти оптимальний варіант, що відповідає його потребам і бюджету.