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Імплантація зубів у Києві: суть, особливості, переваги та ціни

Імплантація зубів у Києві: суть, особливості, переваги та ціни
Імплантація зубів у Києві: суть, особливості, переваги та ціни

Що таке імплантація зубів?

Імплантація зубів – це сучасний метод відновлення втрачених зубів шляхом хірургічного встановлення імпланта в кісткову тканину щелепи. Імплант виконує роль штучного кореня, на який кріпиться коронка, мостоподібний протез або навіть повний протез у разі повної адентії. Завдяки високій біосумісності імпланти інтегруються в кістку та забезпечують надійну і довговічну фіксацію.

Основні особливості імплантації зубів у Києві

Імплантація зубів в Києві має ряд особливостей - доступні різні методики:

  • Класична імплантація – проводиться в кілька етапів і вимагає часу для приживлення імпланта (3-6 місяців).
  • Одномоментна імплантація – встановлення імпланта відразу після видалення зуба, що скорочує терміни лікування.
  • Експрес-імплантація (імплантація за 1 день) – пацієнт отримує нові зуби буквально за один візит до стоматолога.
  • All-on-4 та All-on-6 – технології, що дозволяють замінити всі зуби на щелепі за допомогою чотирьох або шести імплантів.
  • Базальна імплантація – підходить для пацієнтів із недостатньою кількістю кісткової тканини.

Якість матеріалів і виробників імплантів

Стоматологічна клініка може запропонувати зубні імпланти різних виробників:

  • Straumann (Швейцарія) – один із найдорожчих, але надійних брендів.
  • Nobel Biocare (Швеція) – відомий своєю довговічністю та адаптивністю.
  • Astra Tech (Швеція) – один із лідерів у сфері імплантології.
  • Megagen (Південна Корея) – оптимальний варіант за ціною та якістю.
  • Alpha Bio (Ізраїль) – доступні імпланти хорошої якості.

Сучасне обладнання та цифрові технології

Більшість клінік у Києві (https://osadchyclinic.com.ua/) оснащені передовими технологіями:

  • 3D-томографія для точної діагностики.
  • Цифрове планування імплантації з використанням програмного забезпечення.
  • Лазерні технології, що знижують травматичність процедур.

Стоматологія в Києві: цінова політика та доступність

Вартість імплантації зубів у Києві залежить від:

  • Вибраного бренду імплантів.
  • Складності клінічного випадку.
  • Додаткових процедур (кісткова пластика, синус-ліфтинг тощо).
  • Кваліфікації лікаря.

Стоматологія: середні ціни в Києві

  • Бюджетні імпланти (Alpha Bio, Osstem) – від 10 000 до 15 000 грн за імплант.
  • Середній клас (Megagen, MIS) – від 15 000 до 25 000 грн.
  • Преміум-клас (Straumann, Nobel Biocare) – від 25 000 до 40 000 грн.

Імпланти зубів: переваги

  • Естетика та природний вигляд – імплантовані зуби не відрізняються від натуральних.
  • Функціональність – повноцінне жування та комфорт.
  • Довговічність – імпланти можуть служити десятиліттями.
  • Збереження кісткової тканини – запобігають її атрофії.
  • Комфорт та безболісність – застосування сучасних анестетиків та малотравматичних методик.

Як обрати клініку для імплантації?

При виборі стоматологічної клініки в Києві варто звернути увагу на:

  • Досвід і кваліфікацію лікарів.
  • Наявність сучасного обладнання.
  • Відгуки пацієнтів.
  • Використовувані бренди імплантів.
  • Гарантії на роботу та матеріали.

Імплантація зубів у Києві – це сучасне рішення для тих, хто хоче відновити функціональність і естетику зубного ряду. Великий вибір клінік, технологій та імплантів дозволяє кожному пацієнту знайти оптимальний варіант, що відповідає його потребам і бюджету.