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Імплантація зубів у Києві: суть, особливості, переваги та ціни
Що таке імплантація зубів?
Імплантація зубів – це сучасний метод відновлення втрачених зубів шляхом хірургічного встановлення імпланта в кісткову тканину щелепи. Імплант виконує роль штучного кореня, на який кріпиться коронка, мостоподібний протез або навіть повний протез у разі повної адентії. Завдяки високій біосумісності імпланти інтегруються в кістку та забезпечують надійну і довговічну фіксацію.
Основні особливості імплантації зубів у Києві
Імплантація зубів в Києві має ряд особливостей - доступні різні методики:
- Класична імплантація – проводиться в кілька етапів і вимагає часу для приживлення імпланта (3-6 місяців).
- Одномоментна імплантація – встановлення імпланта відразу після видалення зуба, що скорочує терміни лікування.
- Експрес-імплантація (імплантація за 1 день) – пацієнт отримує нові зуби буквально за один візит до стоматолога.
- All-on-4 та All-on-6 – технології, що дозволяють замінити всі зуби на щелепі за допомогою чотирьох або шести імплантів.
- Базальна імплантація – підходить для пацієнтів із недостатньою кількістю кісткової тканини.
Якість матеріалів і виробників імплантів
Стоматологічна клініка може запропонувати зубні імпланти різних виробників:
- Straumann (Швейцарія) – один із найдорожчих, але надійних брендів.
- Nobel Biocare (Швеція) – відомий своєю довговічністю та адаптивністю.
- Astra Tech (Швеція) – один із лідерів у сфері імплантології.
- Megagen (Південна Корея) – оптимальний варіант за ціною та якістю.
- Alpha Bio (Ізраїль) – доступні імпланти хорошої якості.
Сучасне обладнання та цифрові технології
Більшість клінік у Києві (https://osadchyclinic.com.ua/) оснащені передовими технологіями:
- 3D-томографія для точної діагностики.
- Цифрове планування імплантації з використанням програмного забезпечення.
- Лазерні технології, що знижують травматичність процедур.
Стоматологія в Києві: цінова політика та доступність
Вартість імплантації зубів у Києві залежить від:
- Вибраного бренду імплантів.
- Складності клінічного випадку.
- Додаткових процедур (кісткова пластика, синус-ліфтинг тощо).
- Кваліфікації лікаря.
Стоматологія: середні ціни в Києві
- Бюджетні імпланти (Alpha Bio, Osstem) – від 10 000 до 15 000 грн за імплант.
- Середній клас (Megagen, MIS) – від 15 000 до 25 000 грн.
- Преміум-клас (Straumann, Nobel Biocare) – від 25 000 до 40 000 грн.
Імпланти зубів: переваги
- Естетика та природний вигляд – імплантовані зуби не відрізняються від натуральних.
- Функціональність – повноцінне жування та комфорт.
- Довговічність – імпланти можуть служити десятиліттями.
- Збереження кісткової тканини – запобігають її атрофії.
- Комфорт та безболісність – застосування сучасних анестетиків та малотравматичних методик.
Як обрати клініку для імплантації?
При виборі стоматологічної клініки в Києві варто звернути увагу на:
- Досвід і кваліфікацію лікарів.
- Наявність сучасного обладнання.
- Відгуки пацієнтів.
- Використовувані бренди імплантів.
- Гарантії на роботу та матеріали.
Імплантація зубів у Києві – це сучасне рішення для тих, хто хоче відновити функціональність і естетику зубного ряду. Великий вибір клінік, технологій та імплантів дозволяє кожному пацієнту знайти оптимальний варіант, що відповідає його потребам і бюджету.