Інноваційний спосіб побудувати власний дім

Будівництво модульних будинків – сучасна галузь, яка постійно розвивається завдяки появі нових матеріалів і технологій. З кожним роком модульне житло стає все більш практичним, естетичним, енергоефективним і зручним для постійного та сезонного проживання. Пропорційно зростає також інтерес потенційних покупців.

Чому варто вибрати модульний будинок

Модульна будівля складається з готових збірних елементів – модулів. Їх виробляють на сучасних технологічних лініях в контрольованих умовах, з дотриманням суворих правил і норм. Це дозволяє забезпечувати аналогічну або навіть вищу якість будинків порівняно з традиційним будівництвом, адже відсутні негативні зовнішні фактори (зміна погоди, опади, температурні коливання тощо).

Основні переваги модульних споруд:

Швидкість. Таке житло зводиться на 30–50% швидше, ніж звичайний будинок, адже процес не потребує земляних робіт і заливання масивного фундаменту. Модулі привозять на будмайданчик готовими, а монтаж виконується за принципом конструктора. Комунікації закладаються на етапі виробництва, тому потрібне лише внутрішнє розведення у зібраному будинку та під’єднання. Міцність. Цілісна конструкція та незалежне зміцнення кожного модуля значно підвищують загальну міцність і довговічність готових модульних будинків. Мобільність. Споруду можна розібрати, перевезти та зібрати на новому місці. Екологічність. Виробник використовує екологічно чисті матеріали, а відсутність земляних та інших складних робіт із застосуванням важкої техніки на майданчику дозволяє значно зменшити негативний вплив на довкілля. Гнучкість проєктів. Модульні споруди адаптивні. Кожен дім має щонайменше 2 варіанти планування, а великі за площею будинки можна вдосконалювати згідно із вподобаннями та вимогами замовника.

Не менш важливий фактор – доступна ціна модульного будинку. Якщо порівнювати з традиційним будівництвом, економія подекуди сягає 50%. Клієнти мають змогу вибирати найкращий тип модулів, орієнтуючись на свій бюджет. Крім того, відсутні фінансові втрати через погодні фактори, коли будівництво простоює. Зібрати модульну конструкцію можна навіть взимку.

Переваги модульного житла від Unitbud

Компанія використовує лише екологічні та безпечні матеріали для покрівлі, каркасу, утеплення та внутрішнього оздоблення. Будинки ефективно утримують тепле повітря взимку та охолоджене – влітку, що зменшує витрати на кондиціонування та опалення.

Технологічні та експлуатаційні переваги

УтепленняПрошарок мінеральної вати товщиною 150–200 мм за теплоефективністю дорівнює 50-сантиметровій цегляній стіні.Зовнішнє під’єднання генератораВ одній із зовнішніх стін передбачено розетку для генератора. Електрична система автоматично перемикається на резервне джерело живлення.КамінПропонуємо купити модульний дім з місцем під дров’яний камін для теплих вечорів.Тепла підлогаТепла підлога укладається під ламінат (плівка) чи під плитку (кабель) по всій площі дому. Кожна кімната має окрему панель управління.ОсвітленняСистема включає точкові, трекові та LED-світильники, а також інтер’єрне підсвічування меблів.

Модульні будинки під ключ мають внутрішнє та зовнішнє оформлення відповідно до побажань замовника. Наприклад, фасад може бути з імітацією бруса, а внутрішні стіни – пофарбовані чи вкриті декоративним тинькуванням.

Вартість будинків

Актуальні проєкти з розцінками завжди доступні на сайті Unitbud. Вартість модульного житла залежить від площі, планування, вибраних матеріалів та інших чинників. Тому варто відразу звернутися до менеджера, щоб уточнити, скільки коштує модульний будинок з усіма необхідними вам характеристиками.

Будівництво модульних будинків в Україні під ключ

Будівлі з модулів виготовляються та збираються під ключ, відповідно, вони відразу готові до введення в експлуатацію. Клієнту не потрібно робити косметичний ремонт, щоб в’їхати в нове житло. Спеціалісти компанії завжди раді запропонувати зміни до проєкту, щоб новий дім максимально відповідав вашому стилю життя, був зручним та комфортним для проживання з першого дня після заселення.