У вересні в Золотоноші відбулося офіційне відкриття першого магазину мережі Кібернетики , де можна знайти сучасну техніку, корисні гаджети та товари для дому. Це був не просто початок роботи нової торгової точки, а справжнє свято з розвагами, подарунками, спеціальними пропозиціями та можливістю випробувати удачу.

Святкування тривало з 12 до 27 вересня, тому жителі й гості міста мали достатньо часу, щоб завітати до магазину, ознайомитися з асортиментом, скористатися спеціальними пропозиціями та взяти участь у святкових розіграшах.

Колесо Фортуни, ведучий і море позитивних емоцій

Колесо Фортуни незмінно залишається однією з головних особливостей святкових відкриттів Кібернетики. У вихідні дні — 12–13, 19–20 та 26 вересня — відвідувачів зустрічали ведучий і промоутер в образі маскота. Атмосфера була по-справжньому святковою: кожен охочий міг покрутити колесо та отримати приємний бонус.

У будні святкова програма також не зупинялася. З 14 до 18 та з 21 до 25 вересня відвідувачі брали участь у розіграші спеціальних купонів, які знаходилися в акваріумі біля каси. Таким чином, кожен покупець міг випробувати удачу й отримати додатковий приємний сюрприз.

Серед можливих виграшів були купони на знижки номіналом до 1000 грн, а також знижки 30% і 50% на чохли, захисне скло та плівки. Кожен купон мав власні умови використання, але можливість отримати додаткову вигоду перетворила звичайний похід за технікою на невелику незабутню пригоду.

Спеціальні ціни та вигідні пропозиції для покупців

Яке ж відкриття без приємних знижок? На честь запуску магазину Кібернетики підготували спеціальну добірку товарів за акційними цінами. До неї увійшла техніка для різних завдань і бюджетів, зокрема смартфони Samsung Galaxy A16 та realme 14T із різними конфігураціями пам’яті, планшети Oscal Pad 9 із підтримкою LTE, а також ноутбуки Acer Aspire Lite та Asus Vivobook Go 15.

Не обійшлося і без корисних аксесуарів. Портативні акумулятори AWEI ємністю 10 000, 20 000 і 40 000 мА·год також можна було придбати за спеціальною ціною. Серед пропозицій для побутових завдань були електричний шуруповерт Grunhelm, занурювальний блендер і мультипіч ARDESTO, вакууматор Magio та електричний чайник DELFA.

Святкові пропозиції охопили одразу декілька категорій — від мобільної техніки й комп’ютерних пристроїв до корисних помічників для кухні та дому. Відвідувачі могли не лише познайомитися з новим магазином, а й знайти потрібні товари за привабливими цінами. Знижка 300 грн на смартфони та планшети, а також можливість отримати додатковий рік гарантії зробили покупки під час святкового періоду ще приємнішими й вигіднішими.

Великий розіграш подарунків: фінальний акорд свята

Кульмінацією святкової програми стало 27 вересня. Цього дня відбувся великий розіграш подарунків, який завершив двотижневу програму відкриття.

Взяти участь у розіграші міг кожен, хто здійснив у магазині будь-яку покупку незалежно від її суми. Щоб отримати шанс на приємний сюрприз, не потрібно було купувати дорогу техніку.

Серед подарунків були планшет, електросамокат, телевізор та інші приємні сюрпризи від Кібернетики й партнерів. Так завершилися два тижні святкових заходів, наповнених спілкуванням, позитивними емоціями та вигідними пропозиціями.

Відкриття нового магазину стало ще однією можливістю для жителів Золотоноші познайомитися з мережею Кібернетики, її асортиментом і сервісом.

Новий магазин Кібернетики вже чекає на відвідувачів

Святкова програма завершилася, але найголовніше залишилося: магазин продовжує працювати та запрошує жителів Золотоноші за покупками. Тут можна підібрати смартфон, планшет, ноутбук, аксесуари, корисну техніку для дому та інші пристрої для роботи, навчання й відпочинку.

Нова торгова точка мережі Кібернетики знаходиться за адресою: Золотоноша, Садовий проїзд, 6Г.

Заходьте знайомитися з асортиментом, вибирайте техніку відповідно до своїх потреб і відкривайте нові можливості разом із командою Кібернетики. Адже вдалі покупки починаються з правильного вибору, а працівники магазину завжди готові допомогти знайти саме те, що потрібно.