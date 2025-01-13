Найкращі гаджети для ефективної роботи вдома влітку

Дистанційна робота стала невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Особливо хочеться залишитись в комфортний умовах дому влітку, під час невимовної спеки. В такому випадку важливо мати під рукою надійні та функціональні комп'ютерні аксесуари.

Якісні навушники, зручна миша, ергономічна клавіатура та високоякісна веб-камера можуть суттєво підвищити продуктивність та зробити роботу приємнішою. Новинки від Logitech допоможуть вам організувати ідеальне робоче місце вдома цього літа!

Оточіть себе звуком

Бездротовінавушники Logitech Zone 300

Бездротові навушники Logitech Zone 300 ідеальні для використання в домашніх умовах. Який би гармидер не коївся навколо, вас почують і ви будете почуті. Мікрофони пристрою оснащені системою шумозаглушення, що зробить ваш голос чітким, а якість звуку — високою. Гуляйте в навушниках по всій квартирі, адже робоча відстань навушників — до 30 м!

Щоб повністю зарядити пристрій, потрібно всього 2 години. А заряду батареї вистачить майже на 20 годин прослуховування та 16 годин розмов. Закінчується заряд, а у вас ще триває відеозв'язок? Підключіть навушники до зарядки на 5 хв і розмовляйте ще цілу годину! Завдяки зручним дизайну та функціоналу гарнітура допоможе організувати комфортну робочу атмосферу вдома.

Працюйте в блискавичному режимі

Портативний набір Logitech Pebble 2 Combo

Портативний набір Logitech Pebble 2 Combo в унікальному яскравому дизайні складається із зручної миші та функціональної клавіатури. Компактні аксесуари з легкістю увійдуть у композицію будь-якого робочого простору. Вони не будуть займати багато місця та підійдуть для роботи на різних поверхнях.

Актуальною для дистанційної роботи є функція перемикання між пристроями. А спеціальні клавіші дозволять миттєво отримати доступ до знімку екрана, пошуку, голосового диктування, меню емодзі та інших функцій. Тишу та комфорт використання набору забезпечать глибокі низькопрофільні клавіші і миша з високим діапазоном чутливості. У сукупності дані можливості покликані спростити процес роботи з дому.

Покажіть себе справжнього

Компактна камера Logitech Brio 300

Компактна камера Logitech Brio 300 надихає унікальним вкрапленим дизайном. Він пасуватиме до будь-якого робочого простору. А висока роздільна здатність (1080p) і автоматична корекція освітлення допоможуть влитись у робочий процес з дому.

Завдяки технології RightLight 2 колеги чудово бачитимуть вас під час кожного відеодзвінка. А моно мікрофон із шумозаглушенням забезпечить чіткість і доступність вашої мови. Коли відеозв'язок буде завершено, не забудьте скористатися вбудованою затворкою. Вона збереже конфіденційність вашої оселі.

Комп'ютерні аксесуари від Logitech повністю покривають усі потреби дистанційного працівника в роботі та зв'язку з колегами. Та технічна досконалість і лаконічний дизайн, представлений у трьох кольорах, — не єдині показники довершеності пристроїв. Кожна із новинок мінімум на 35% складається із вторинної пластмаси, що показує стійку екологічну позицію компанії.

Робота з дому може бути більш приємною та ефективною завдяки розумним пристроям від Logitech