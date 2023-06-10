Найкращі письменники України

Україна має багатий літературний спадок завдяки плеяді багатьох відомих українських письменників, як класиків, так і сучасників. Українські письменники-класики зробили величезний вннесок у збереження української мови, адже багато з них писали у ті часи, коли українська була забороненою.

Список найкращих письменників України

Ось найкращі письменники, твори яких обов’язкові для прочитання кожному українцю:1. Тарас Шевченко - найвідоміший український поет, який виступав проти кріпацтва, соціальної нерівності і політичної репресії. Його збірка "Кобзар" має бути настільною книгою кожного українця, адже містить пророчі слова, правильні настанови, які й досі є актуальними.

2. Іван Франко - видатний український письменник, поет, громадський діяч та перекладач. Він автор численних поетичних та прозових творів, зокрема роману "Захар Беркут", поеми «Каменярі», драми «Украдена щастя». Франко народився і жив у часи, коли незалежної української держави ще не було, але він вірив, що його нащадки зможуть вибороти незалежність України, і робив дуже багато для того, щоб люди усвідомили себе українцями. Завдяки йому українські вишивані сорочки стали популярними, завдяки йому мми маємо змогу читати зарубіжні твори рідною мовою, адже він перекладав на українську із 19 мов.

3. Леся Українка - відома українська поетеса, драматургиня та громадська діячка, яка мала велике значення для України та літератури. Вона була активною учасницею національно-визвольного руху України та боролася за незалежність своєї країни. До її найвідоміших творів належать поема "Лісова пісня" і драма «Бояриня".

4. Михайло Коцюбинський - письменник, який є найкращим імпресіоністом української літератури. Він відтворив образи українського села та зображував життя простих людей. Його романи, обов’язкові для прочитання - "Тіні забутих предків" і "Фата моргана".

5. Василь Стус: Василь Стус - видатний український поет, який став символом боротьби за свободу та правду. Його неперевершені вірші відображають трагічну долю українського народу під час радянського періоду.

6. Олесь Гончар - письменник, який створив такі відомі романи, як "Тронка" та "Собор". Його твори показували важливість розуміння своєї історії, він закликав берегти культурні надбання та пам’ятки минулого.

7. Григорій Квітка-Основ’яненко - письменник, твори якого потрібно читати кожному, хто лише вчиться говорити українською. Мова його творів жива, динамічна та справжня. З його доробку варто прочитати такі повісті: «Маруся», «Конотопська відьма», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка».

Це лише кілька прикладів видатних письменників України, частину творів яких ви вивчали у школі. Але кожен з творів потрібно перечитати і у дорослому житті, адже тоді їх сприймаєш та розумієш набагато краще.