Одна пара — один адвокат: як розлучення може бути швидким, дешевшим і цивілізованим

Розлучення в сучасних українських реаліях – складний процес, який потребує значних витрат часу, зусиль та грошей. Між колишніми партнерами виникають суперечки щодо різноманітних питань, починаючи від опіки над дітьми, закінчуючи розділом майна. Особливі складнощі виникають у подружжя, які мали спільний бізнес – розрив пари при цьому супроводжується економічними та репутаційними ризиками. Знайти компроміс та вирішити формальності цивілізовано, швидко та без зайвих витрат дозволяє модель "Одна пара — один адвокат". Для України такий формат незвичний, але має багато переваг.

Чому традиційний варіант невигідний з фінансової точки зору?

Незалежно від причин розриву шлюбу, на певному етапі кожен з подружжя розуміє важливість збереження коштів і намагається обрати спосіб врегулювання питань, який не потребуватиме захмарних витрат.

Традиційна модель передбачає, що кожен партнер обирає для себе адвоката, який буде представляти його інтереси. Тому:

витрати подвоюються;

збільшується час на вирішення питань – інколи процес затягується на місяці й роки, що негативно позначається на статках чоловіка та жінки;

неможливо сконцентруватися на реалізації в професії чи бізнесі, адже усі сили йдуть на шлюборозлучний процес;

відносини між колишнім подружжям погіршуються;

за наявності спільного бізнесу виникають додаткові ризики (втрата партнерів, зменшення довіри з боку клієнтів тощо).

Замість інвестування в конфлікт, варто вкладати гроші в майбутнє. Дієвий спосіб – залучення одного адвоката для пари.

В чому суть моделі "Одна пара — один адвокат"

Обираючи такий варіант, колишнє подружжя покладається на одного спеціаліста, який:

виступає як нейтральний консультант і не приймає жодну із сторін;

забезпечує досягнення інтересів обох сторін, серед яких – зменшення поточних витрат і часу на розлучення, збереження ділової репутації, досягнення результату, який вигідний для обох;

допомагає врегулювати усі питання, пов’язані з дітьми, аліментами, майном без додаткових процедур;

готує угоду, яка влаштовує обидві сторони, та подає її до суду, що забезпечує максимально швидке ухвалення рішення;

надає безперервну юридичну підтримку до остаточного завершення справи.

Зауважу, що адвокат в такому випадку не є медіатором, тобто він не надає психологічну підтримку кожному з учасників процесу для досягнення консенсусу у тих чи інших питаннях. Його завдання полягає у виконанні процесуальних дій, передбачених чинним законодавством під час розлучення. До переліку зобов’язань не входить врегулювання конфліктів чи вмовляння когось з пари прийняти певні умови – виключно юридичні процедури, які дозволяють якомога швидше завершити процес та мінімізувати поточні витрати клієнтів.

Головні переваги залучення одного адвоката

"Одна пара — один адвокат" - найбільш ефективний варіант розлучення в сучасних реаліях. Якщо справою займається одна людина, обізнана в усіх нюансах та з великим досвідом, тоді можна розраховувати на:

1. Стовідсоткову прозорість під час розлучення, адже кожен з колишніх партнерів має доступ до інформації та можливість спілкування з адвокатом. Це формує довірливі відносини та позитивно впливає на врегулювання спірних моментів.

2. Суттєве зменшення витрат. Замість того щоб оплачувати послуги двох юристів, пара наймає одного спеціаліста.

3. Скорочення термінів і мінімізація стресу та плутанини. Розлучення в такому випадку складає не кілька місяців чи навіть років, а декілька тижнів.

4. Збереження ділової репутації та джерела доходу. Довготривалі суперечки між колишнім подружжям заважають розвитку бізнесу, тому доцільніше вирішити всі питання якомога швидше.

5. Захист дітей від сімейних сварок.

Окрім цього, такий формат має велике соціальне значення, дозволяючи зменшити навантаження на працівників судової системи. Наразі справи розглядаються довго, а засідання часто відкладаються через недостатню кількість суддів, тому не варто втрачати можливість все вирішити швидко і на найкращих умовах для кожної зі сторін.

Основні принципи моделі

Збереження конфіденційності. Постійна взаємодія з учасниками процесу. Забезпечення індивідуального супроводу. Врахування персональних обмежень та побажань кожної сторони. Дотримання етичних норм.

Чи варто обирати модель "Одна пара — один адвокат": думка експерта

За 20 років роботи в сімейному праві можу сказати, що в переважній більшості випадків традиційний варіант розлучення частіше шкодить, ніж допомагає. Зручніше, економічніше та швидше вдається розходитися саме тим, хто підходить до процесу цивілізовано та обирає модель "Одна пара — один адвокат". Саме її використовують в європейських країнах, і в Україні інтерес до неї поступово збільшується. Під час ведення таких справ я пропоную клієнтам альтернативу "війні" за дітей та майно, а саме – завершення відносин без конфліктів з перспективою побудови щасливого окремого майбутнього.

Адекватний підхід до розлучення дозволяє оптимізувати витрати, скоротити тривалість врегулювання формальностей і зробити процес цивілізованим. Обираючи між тим, вкладатися у конфлікт чи у своє майбутнє, прийміть правильне рішення!