Перевірка контрагента при укладенні договору: Чеклист для бізнесу

Договір підписують за десять хвилин. Повертати гроші через суд можна два роки. Тому все, що описано нижче, варто зробити до того, як ви поставите підпис. Після першої простроченої оплати буде пізно.

Перевірка займає від 15 хвилин до години. Для цього достатньо коду ЄДРПОУ компанії або ІПН підприємця.

Навіщо перевіряти партнера, якщо умови вже погоджені

Ризиків два. Перший очевидний. Ви платите аванс, а товар не приходить, або працюєте з відстрочкою і потім не можете стягнути борг.

Другий ризик помічають рідше. Він стосується податків. Верховний Суд у постанові від 20.05.2021 у справі 826/16627/18 назвав належну обачність при виборі контрагента передумовою податкової вигоди. Суд окремо зазначив, що коли бізнес не з'ясував повноваження представника контрагента, таку поведінку можуть розцінити як умисел на отримання податкової вигоди.

Схожа позиція у постанові від 19.12.2023 у справі 540/4247/21. Якщо платник діяв без належної обачності і операції визнали нереальними, податковий кредит знімуть.

Простою мовою. Якщо ваш постачальник виявиться фіктивним, ДПС прийде з донарахуванням до вас. Аргумент «ми не знали» працює тільки тоді, коли ви можете показати, що перевіряли.

Що дивитися в ЄДР перед підписанням

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП і громадських формувань відкритий і безкоштовний. Там є кілька полів, на які варто витратити по хвилині.

Статус. Єдиний прийнятний варіант це «не перебуває в процесі припинення». Усе інше означає відмову від угоди або щонайменше зміну умов на повну післяплату.

Дата реєстрації. Компанія, створена місяць тому, яка пропонує поставку на мільйони гривень, це типова ознака фірми на заміну щойно ліквідованій.

Адреса. Якщо за адресою зареєстровані десятки компаній, у разі спору ви нікого там не знайдете. Податкова також охоче відносить такі адреси до ризикових.

КВЕД. Будівельна фірма з кодами на рекламні послуги, доставку їжі та IT-консалтинг водночас виглядає як інструмент для оптимізації. Асоціація адвокатів України у березні 2026 року називала аномальну кількість КВЕДів, від 20 і більше, окремим маркером ризику.

Статутний капітал і засновники. Капітал у 1000 гривень сам по собі законний. Але ТОВ з таким капіталом у тендері на кілька мільйонів викликає запитання. Окремо подивіться, скільки компаній очолює директор. Якщо їх сотня, перед вами, найімовірніше, номінальна особа.

Пам'ятайте, що ЄДР оновлюється із затримкою. Паралельно гляньте портал судової влади. Ухвала про відкриття справи про банкрутство може з'явитися там раніше, ніж зміниться статус у реєстрі. Гроші, переказані банкруту, повернути майже нереально, бо угоду оскаржать кредитори.

Хто має право підписувати договір від контрагента

Це та частина перевірки, яку найчастіше пропускають. І саме на неї звернув увагу Верховний Суд у згаданій справі 2021 року.

У витязі з ЄДР є поле про керівника і про обмеження його повноважень. Якщо там стоїть позначка про обмеження, просіть статут. У статуті може бути ліміт на суму договору, який директор підписує без рішення зборів учасників. Ліміт у 50 тисяч гривень і контракт на 500 тисяч без протоколу зборів дають другій стороні підставу визнати договір недійсним.

Якщо договір підписує представник за довіреністю, перевіряйте дату, строк дії і перелік повноважень. Довіреність могли відкликати за тиждень до підпису.

За Цивільним кодексом обмеження повноважень керівника не діють проти третьої сторони, якщо вона не знала і не могла знати про них. Але після перевірки ЄДР ви вже «могли знати». На мій погляд, саме тому запит статуту варто зробити стандартом для будь-якого договору від 100 тисяч гривень.

Де шукати суди, борги і виконавчі провадження

Єдиний державний реєстр судових рішень показує, у яких справах фігурує компанія і в якій ролі. Якщо контрагент постійно виступає відповідачем у господарських спорах про стягнення боргу, це сигнал про його платоспроможність. Кримінальні провадження за статтями 212 та 205-1 Кримінального кодексу, тобто ухилення від податків і підроблення документів для реєстрації бізнесу, це привід закрити угоду.

Єдиний реєстр боржників покаже відкриті виконавчі провадження. Якщо компанія там є, її рахунки можуть арештувати в будь-який момент, і ваша передоплата зависне разом з ними.

Усі ці реєстри живуть на різних сайтах, з різним пошуком і форматами. Сервіси на зразок Perevir збирають дані ЄДР, судового реєстру і виконавчих проваджень в одну картку, тому пошук контрагента за назвою, кодом ЄДРПОУ або ІПН займає хвилину замість півгодини. Для разової перевірки можна обійтися державними сайтами, для десятків контрагентів на місяць зведена картка економить робочий день.

Як перевірити податковий борг і статус ПДВ

Статус платника ПДВ і єдиного податку дивіться в Електронному кабінеті платника на сайті ДПС. Контрагент може показати вам старе свідоцтво, хоча реєстрацію ПДВ йому вже анулювали. Для вас це означає втрату податкового кредиту за всіма накладними.

З податковим боргом складніше. У серпні 2026 року ДПС у відповіді в базі ЗІР підтвердила, що на період воєнного стану перелік суб'єктів із податковим боргом на порталі не оприлюднюється. Пояснення стосується безпеки підприємств. Тож єдиний надійний спосіб це попросити у партнера довідку про відсутність заборгованості. Її видає ДПС через Електронний кабінет, і вона має QR-код для перевірки.

Окремий момент для роботи з ФОП. Якщо підприємець надає вам послугу, на яку в нього немає зареєстрованого КВЕДу, податкова вважає, що він діяв як звичайна фізична особа. Тоді ви стаєте його податковим агентом і маєте утримати 18 відсотків ПДФО та 5 відсотків військового збору з усієї суми.

Ліцензії, санкції і те, що не видно в реєстрах

Якщо діяльність ліцензована, охорона, будівництво, алкоголь, перевезення, без чинної ліцензії договір не має сили. Ліцензію перевіряють у Єдиному ліцензійному реєстрі.

Санкційні списки РНБО варто дивитися і щодо самої компанії, і щодо її бенефіціарів. Банк за правилами фінмоніторингу може зупинити платіж від санкційного контрагента, а разом із ним прискіпливіше перевірити і вас. Для великих угод просіть гарантійний лист про відсутність санкційних зв'язків.

І останнє, чого немає в жодному реєстрі. Подзвоніть за номером з офіційного сайту. Номер із листа для цього не підходить. Попросіть рахунок з тієї самої юрособи, назву якої ви перевіряли. Листи від імені реальних постачальників з «новими реквізитами» є окремою поширеною схемою, і реєстри від неї не захищають.

Коли перевірку треба повторити

Перша угода з новим партнером, передоплата, відстрочка платежу і сума від кількох сотень тисяч гривень. У цих чотирьох випадках перевірка обов'язкова, навіть якщо вас познайомив давній клієнт.

Для постійних контрагентів перевірку повторюють щонайменше раз на квартал або ставлять компанію на автоматичний моніторинг. Зміна директора, перехід у стан припинення або ухвала про банкрутство можуть статися між двома поставками. Якщо ви дізнаєтеся про банкрутство вчасно, встигнете заявити вимоги кредитора у встановлений строк.

Витяг з ЄДР з датою і скриншоти реєстрів зберігайте в одній папці з договором. У спорі з податковою саме вони доводять, що ви перевіряли партнера ще до підпису.