PIN-UP Foundation допоміг евакуювати до Німеччини 28 українців

Благодійний фонд PIN-UP Foundation, який щодня допомагає постраждалим від війни українцям, посприяв евакуації українців, які втратили житло через бойові дії.

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PIN-UP Foundation фінансово забезпечив перевезення українців - загалом до німецького міста Фройденштадт волонтери фонду відправили 28 людей з Часового Яру, Авдіївки, Чернігова, сіл Харківської та Херсонської областей. До евакуації внутрішньо переміщені особи перебували у прихистках Ужгорода. Надалі їх розміщенням та працевлаштуванням на новому місці опікуються німецькі партнери.

"Українці, які втратили все через війну, тепер мають надію і можливість почати нове життя. Дякуємо нашим волонтерам та партнерам за підтримку і готовність прийняти наших людей у своїй країні. PIN-UP Foundation продовжить свою місію - допомагати тим, хто цього найбільше потребує", - прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Нагадаємо, це вже шоста місія PIN-UP Foundation з евакуації українців. Загалом силами фонду у безпечні місця було вивезено понад 150 українців. PIN-UP Foundation продовжить допомагати тим, хто цього потребує.

PIN-UP Foundation - це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.