PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за понад півроку

За сім місяців діяльності гуманітарний проєкт LINE-UP, який організований благодійним фондом PIN-UP Foundation, забезпечив понад п'ять тисяч українців з прифронтових регіонів товарами першої необхідності. Проєкт покликаний оперативно допомогти людям найнеобхіднішим.

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У квітні 2023 року благодійний фонд PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP, націлений на швидку допомогу українцям у прифронтових містах. Команда волонтерів вже понад півроку розвозить гуманітарні набори для українців.

За цей час волонтери LINE-UP здійснили 108 поїздок на деокуповані та наближені до лінії зіткнень території у громади Харківської, Донецької, Луганської областей. Загалом у 71 населений пункт було доставлено 97 тонн різних товарів першої необхідності - продуктові, побутові, медичні набори, а також дитячі набори і підгузки. За потреби проєкт також задовольняв технічні потреби громад (генератори, старлінки, акумулятори). Загалом допомогу від проєкту LINE-UP отримали понад п'ять тисяч українців. Крім того, команда волонтерів приймала участь в рятувальній місії після підриву Каховської ГЕС. Команда забезпечила місцевих жителів товарами першої потреби, а також протягом тижня надавала різну допомогу херсонцям, які постраждали від підриву ГЕС.

"Від початку запуску проєкт LINE-UP вніс значний внесок у життя тисяч українців на передовій. Наші віддані волонтери виконали понад 100 гуманітарних місій, доставляючи необхідні товари та підтримку тим, хто цього потребує. Проєкт продовжує свою роботу, адже наша спільна мета - допомогти якомога більшій кількості українців і оперативно задовольнити їх найгостріші потреби", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Нагадаємо, проєкт LINE-UP було створено через велику кількість запитів від місцевих громад прифронтових територій України на допомогу із забезпечення мешканців життєво-важливою продукцією. Досвідчені волонтери Фонду закуповують необхідні товари, вибудовують найбезпечніший маршрут і розвозять гуманітарну допомогу по прифронтових громадах.

Волонтери Фонду ведуть регулярну фіксацію своїх активностей у рамках проєкту. Спостерігати за реалізацією LINE-UP можна на сторінці PIN-UP Foundation в Instagram.

PIN-UP Foundation - благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.