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Рекомендации по выбору bluetooth-гарнитуры на Черную пятницу 2021
Черная пятница – долгожданная дата для любителей разумного шопинга. В этот день реально приобрести все необходимое по сногсшибательным скидкам, не тратя лишнего. Черная пятница 2021 состоится очень скоро – с 22 по 29 ноября. Можно смело составлять список будущих покупок, чтобы в день Х не растеряться и быть во всеоружии. Bluetooth-гарнитура – одно из технических приспособлений, значительно облегчающих жизнь человека. Поговорим о правилах ее выбора далее.
Для чего нужна bluetooth-гарнитура
Устройство представляет собой беспроводной вариант наушников с микрофоном. Подключение к смартфону или другому гаджету (компьютеру, ноутбуку, планшету) происходит без кабельного соединения. Основные преимущества bluetooth-гарнитуры:
- Устройство позволяет общаться по мобильному телефону, не держа последний в руках. Идеально подходит для переговоров за рулем автомобиля, на тренировке, в общественном транспорте и других ситуациях, когда брать смартфон неудобно.
- Bluetooth-гарнитура, кроме выполнения технических функций, станет стильным дополнением образа. Внесет в него современные нотки.
- Также с помощью bluetooth-гарнитуры можно наслаждаться прослушиванием любимых музыкальных композиций (в моделях, поддерживающих соответствующую функцию).
Какие нюансы учесть при покупке bluetooth-гарнитуры
Обратите внимание на следующие моменты:
- Конструкция. Bluetooth-гарнитура разделяется на два вида: моно (у нее один динамик) и стерео (два динамика). Первый вариант удобен для телефонных разговоров, легче по весу, но прослушивание музыки в нем посредственное.
- Микрофон. В продаже доступны модели со встроенным динамиком или вынесенным на ножку устройства. Второй вариант считается более комфортным, так как минимизируется влияние внешних помех, голос будет звучать четче и понятнее.
- Особенности подключения. Постарайтесь найти bluetooth-гарнитуру со стандартным микро-USB-портом. Тогда вы сможете использовать зарядное устройство от смартфона, не нужно будет постоянно носить с собой несколько кабелей.
- Вес. Если собираетесь пользоваться беспроводной гарнитурой в течение всего рабочего дня, стоит отдать предпочтение моделям, массой от 3 до 7 граммов.
- Радиус действия. Варьируется от 10 до 30 метров. Если телефон все время будет при вас, то параметр не играет особой роли.
- Время автономной работы. Варьируется от нескольких до 20 и более часов. Параметр также сугубо индивидуальный, выбирайте, отталкиваясь от своих потребностей.