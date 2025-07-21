Samsung S25 чи iPhone 17 Pro Max: який флагман завоює твоє серце?

Всі вже в очікуванні релізу Apple iPhone 17 Pro Max, щоб можна було офіційно порівняти його з Samsung S25 — двома зірками технологічного світу 2025 року! Поки дата виходу iPhone 17 Pro Max в Україні офіційно не підтверджена (очікується у вересні 2025), Samsung Galaxy S25 уже вразив публіку на презентації 22 січня 2025 року. Зробимо попереднє порівняння Самсунг S25 та Айфон 17 Про Макс на основі офіційних даних. Дізнайся більше про Samsung Galaxy S25 та переглянь огляд Айфон 17 Про Макс на сайті stls.store.

Samsung Galaxy S25: потужність, яка вражає

Samsung S25 — це компактний, але потужний смартфон, який працює на Snapdragon 8 Elite (3-нм чіп з підтримкою AI). Він створений для тих, хто хоче швидкість, стиль і гнучкість Android-екосистеми.

Ключові особливості Самсунг S25:

Дисплей: 6,2-дюймовий OLED (Dynamic AMOLED 2X, 416 ppi, 120 Гц, LTPO) з HDR10+ для яскравої картинки та плавних анімацій.

Камера: потрійна система (50 МП основний, 10 МП телефото, 12 МП ультраширокий) з технологією ProVisual для чітких знімків і 4K-відео.

AI-функції: Galaxy AI з One UI 7 пропонує інтелектуальний переклад, обробку фото та персоналізацію через Now Bar.

Акумулятор: 3885 мАг зі швидкою зарядкою (45 Вт) і бездротовою зарядкою — до 50% заряду за 30 хвилин.

Зв’язок: 5G, Wi-Fi 7, NFC для швидких платежів.

Дизайн: компактний корпус (162 г) з захистом IP68 — стійкий до води й пилу.

Кому підійде Самсунг S25

Samsung Galaxy S25 — це вибір для тих, хто любить кастомізацію, геймінг і багатозадачність. Завдяки Snapdragon 8 Elite і підтримці Vulkan з трасуванням променів, він ідеальний для ігор. AI-інструменти спрощують створення контенту, а компактний розмір зручний для щоденного використання.

Apple iPhone 17 Pro Max: очікування, які інтригують

Apple iPhone 17 Pro Max ще не вийшов, але чутки та витоки з надійних джерел уже малюють картину потужного флагмана.

Що відомо про iPhone 17 Pro Max (на основі чуток)?

Дисплей: 6,9-дюймовий OLED (Super Retina XDR, 460 ppi, 120 Гц, ProMotion, LTPO) зі зменшеним Dynamic Island і, можливо, антивідблисковим покриттям.

Камера: потрійна система (48 МП основний, 48 МП ультраширокий, 48 МП телефото з 5-кратним зумом) для професійної зйомки 4K-відео.

AI-функції: Apple Intelligence в iOS 26 з розумною обробкою тексту, фото та оновленою Siri.

Акумулятор: близько 5000 мАг зі швидкою зарядкою (до 50% за 30 хвилин) і MagSafe. Є чутки про зворотну бездротову зарядку (7,5 Вт).

Зв’язок: 5G, Wi-Fi 7, NFC, підтримка супутникового зв’язку для екстрених ситуацій.

Дизайн: Titanium корпус з гібридною алюмінієво-скляною конструкцією, захист IP68. Очікується ширший прямокутний блок камер.

Кому підійде iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max — це мрія фанатів Apple, які хочуть преміум-дизайн і бездоганну інтеграцію з екосистемою (Mac, iPad, Apple Watch). Топова камера ідеальна для професійної фото- та відеозйомки, а Titanium корпус додає статусності. Якщо ти готовий чекати до осені 2025, цей смартфон обіцяє стати справжньою революцією.

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