Сергій Корецький: управлінець, який перезапустив "Укрнафту"

Після переходу “Укрнафти” під контроль держави у 2022 році постало ключове питання: хто зможе ефективно керувати підприємством із багаторічними фінансовими проблемами? Відповідь виявилась результативною — Корецький Сергій Федорович. Саме його призначення стало початком глибокої трансформації найбільшої нафтовидобувної компанії України.

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький — український бізнесмен, який до "Укрнафти" працював у сфері енергетики та роздрібної торгівлі. Найбільш відомий завдяки роботі в компанії WOG, де обіймав керівні посади, а також як засновник кавового бренду Idealist. Його досвід охоплює роботу з великими роздрібними мережами, брендинг, антикризове управління та розвиток клієнтських сервісів.

Попри відсутність попереднього досвіду у державному секторі, Корецький отримав призначення генеральним директором "Укрнафти" після її націоналізації. Це рішення стало сигналом: держава готова довіряти управління стратегічними активами фахівцям із бізнес-логікою та результатами у приватному секторі.

Управлінський стиль: чіткість, системність, відповідальність

Один із принципів, якими керується Корецький, — побудова прозорої управлінської структури з чіткими зонами відповідальності. Після призначення він сформував нову управлінську команду, яка зосередилася на стабілізації фінансових показників, оптимізації виробничих процесів і відновленні довіри до компанії.

Ключові підходи включають:

ефективне планування капітальних витрат;

підвищення прозорості операцій;

аналітичний контроль над витратами;

оновлення автозаправної мережі;

розширення бурових програм.

Результати: зростання прибутковості та інвестиційної активності

За 10 місяців 2023 року "Укрнафта" вийшла на чистий прибуток понад 20 млрд грн. У 2024 році спостерігалося збереження позитивної динаміки зі зростанням сплачених податків і дивідендів. У планах також — буріння 30 нових свердловин і продовження модернізації АЗС.

Ці показники демонструють здатність Корецького адаптувати комерційний підхід до умов державного управління.

Управлінська репутація

Після призначення Корецький Сергій Федорович уникав публічної активності та не коментував політичні аспекти управління. Натомість його команда зосередилась на результатах. На етапі формування менеджменту Корецький відмовився від радикальних кадрових змін, натомість поступово сформував ядро нової команди, спираючись на професійні якості, а не на політичні орієнтири.

Сергій Корецький продемонстрував, що ефективне керівництво стратегічним підприємством можливе за умови застосування принципів приватного бізнесу — навіть у складному державному контексті. Завдяки його підходу "Укрнафта" не тільки стабілізувала фінансову ситуацію, але й стала джерелом значних бюджетних надходжень і прикладом практичного реформування державної власності.