Що таке digital-маркетингове агентство і які послуги воно надає: гід для власника бізнесу

Digital-маркетингове агентство (агентство інтернет-маркетингу) — це команда спеціалістів, яка бере на себе залучення клієнтів для бізнесу в інтернеті. Вона вибирає канали, налаштовує їх, вимірює результат і постійно покращує. Замість того щоб наймати окремо SEO-фахівця, PPC-спеціаліста, аналітика та розробника, бізнес отримує всю цю експертизу в одній команді.

Що входить у роботу digital-агентства

Добре агентство не продає набір розрізнених активностей. Воно будує систему, де канали працюють на одну мету й оцінюються за спільними показниками. На практиці це шість речей:

Аналіз. Вивчення сайту, ніші, конкурентів і цільової аудиторії. Стратегія. Вибір каналів, розподіл бюджету, визначення KPI. Запуск. Налаштування сайту, реклами, аналітики. Вимірювання. Збір даних із різних джерел в одному місці. Оптимізація. Тестування гіпотез, відмова від того, що не працює, масштабування того, що працює. Звітність. Зрозумілі цифри замість загальних слів.

Основні послуги digital-агентства

SEO-просування. Це органічний трафік із пошукових систем: технічний аудит, семантичне ядро, внутрішня оптимізація, лінкбілдинг. Це інструмент довгої дії. Помітне зростання зазвичай видно через кілька місяців.

Контекстна реклама (PPC). Google Ads, пошукові кампанії, Google Shopping, Performance Max. Перші заявки можна отримати вже в перші тижні, бо реклама дає швидший старт, ніж SEO.

Таргетована реклама. Meta Ads (Facebook, Instagram) та інші соціальні платформи: аудиторії, креативи, воронка від першого дотику до заявки.

Розробка сайтів. Лендинги, корпоративні сайти, інтернет-магазини. Від якості сайту залежить, чи конвертуватиме той трафік, який привели SEO та реклама.

Веб-аналітика. GA4, Google Tag Manager, дашборди та зв'язка з рекламними кабінетами. Без аналітики неможливо зрозуміти, який канал скільки приносить.

ASO. Оптимізація сторінок мобільних застосунків в App Store та Google Play.

GEO (Generative Engine Optimization). Це відносно нова послуга. Вона готує сайт і контент до видачі AI-систем (ChatGPT, Gemini, Perplexity, AI Overviews), щоб бренд згадувався у відповідях, коли користувач не переходить на сайти.

Як вибрати агентство інтернет-маркетингу для бізнесу

Ціна й красива презентація — не найкращі критерії. Ось на що варто дивитися:

Прозорість доступів. Рекламні акаунти (Google Ads, GA4, Merchant Center) мають бути зареєстровані на вас. Якщо ви завершите співпрацю, історія кампаній і дані залишаються у вас.

Рекламні акаунти (Google Ads, GA4, Merchant Center) мають бути зареєстровані на вас. Якщо ви завершите співпрацю, історія кампаній і дані залишаються у вас. KPI до старту. Показники успіху (вартість заявки, ROAS, кількість лідів) мають бути зафіксовані до початку робіт, а не підібрані постфактум.

Показники успіху (вартість заявки, ROAS, кількість лідів) мають бути зафіксовані до початку робіт, а не підібрані постфактум. Відкрита звітність. Ви маєте бачити ті самі дані, що й агентство, наприклад у Looker Studio, а не переказ цифр словами.

Ви маєте бачити ті самі дані, що й агентство, наприклад у Looker Studio, а не переказ цифр словами. Реальні кейси у вашій або суміжній ніші. Просіть не лише презентацію, а конкретні проєкти з періодами та метриками.

Просіть не лише презентацію, а конкретні проєкти з періодами та метриками. Підтверджена експертиза. Статус Google Premier Partner, рейтинги на незалежних платформах (Clutch та інші), відгуки клієнтів.

Статус Google Premier Partner, рейтинги на незалежних платформах (Clutch та інші), відгуки клієнтів. Чесність щодо результату. Якщо агентство гарантує конкретну позицію в Google або обсяг продажів, це тривожний сигнал. На результат впливають алгоритми, конкуренти й сам продукт.

Якщо агентство гарантує конкретну позицію в Google або обсяг продажів, це тривожний сигнал. На результат впливають алгоритми, конкуренти й сам продукт. Зрозумілий склад команди. Ви повинні знати, хто саме працює над вашим проєктом.

Приклад: як це виглядає на практиці

Українське агентство інтернет-маркетингу ITForce працює з 2015 року й охоплює повний цикл: SEO-просування, контекстну рекламу, таргетовану рекламу, розробку сайтів, ASO та GEO-просування. Агентство має статус Google Premier Partner. Серед клієнтів є e-commerce проєкти, B2B-компанії та локальний бізнес в Україні, США та Європі.

Серед принципів роботи ITForce:

акаунти Google Ads, GA4 та Merchant Center реєструються на клієнта;

метрики фіксуються до запуску, дані доступні в Looker Studio;

додаткові витрати (наприклад, на посилання) погоджуються заздалегідь;

щомісяця клієнт отримує звіт із планом на наступний період.

Орієнтовні ставки на сайті агентства (на жовтень 2026): контекстна реклама від $550/міс, таргетована реклама від $600/міс, SEO від $900/міс, ASO від $875/міс, розробка сайту від $1500 за проєкт. Точна вартість залежить від ніші та обсягу робіт. Актуальні ціни та кейси можна переглянути на сайті ITForce.

Digital-агентство — це не «кнопка, що дає клієнтів», а команда, яка будує вимірювану систему залучення клієнтів. Обираючи партнера, дивіться на прозорість, KPI до старту, реальні кейси та готовність показувати дані. Це важливіше за гучні обіцянки.