Скільки коштує поклеїти шпалери в кімнаті у 2026 році

Вартість шпалер для кімнати площею 15 м² може виявитися такою самою, як для кімнати площею 20 м². А дорожчий рулон іноді дозволяє витратити на оздоблення менше грошей, ніж дешевший. Причина — у ширині полотна, висоті стін і кількості цілих смуг, які можна викроїти з одного рулону.

Ми перевірили ціни на шпалери в каталозі VISTA — української мережі будівельно-господарських магазинів — та розрахували витрати на оздоблення трьох типових прямокутних кімнат. Для порівняння взяли різні цінові категорії й два поширені формати рулонів. Результати показують, чому під час ремонту варто рахувати не тільки квадратні метри стін.

Скільки рулонів потрібно для кімнати 12, 15 і 20 м²

Площа підлоги — не найкращий показник для розрахунку шпалер. Важливіші периметр приміщення, висота стелі, ширина рулону та спосіб суміщення малюнка.

Для дослідження використали три умовні прямокутні кімнати з однаковою висотою стелі 2,7 м:

12 м² — розміром 3×4 м;

15 м² — розміром 3×5 м;

20 м² — розміром 4×5 м.

До висоти кожної смуги додали 10 см припуску на підрізування. Для рулону завдовжки 10,05 м без підгонки малюнка це дає три повні смуги завдовжки 2,8 м.

Смуги рахували окремо для кожної стіни. Дверні та віконні прорізи не віднімали, щоб не залежати від конкретного планування. Резервний рулон також не додавали.

Площа кімнати Рулон 0,53×10,05 м Рулон 1,06×10,05 м 12 м² 10 рулонів 5 рулонів 15 м² 11 рулонів 6 рулонів 20 м² 12 рулонів 6 рулонів

Найцікавіше спостереження — для двох більших кімнат у цьому сценарії достатньо однакової кількості широких рулонів.

Причина проста: кожен рулон дає три повні смуги. І для 15, і для 20 м² загальна кількість смуг укладається в шість рулонів. Наступний рулон знадобиться лише після перевищення цього обсягу.

Цей результат стосується саме зазначених розмірів кімнат і способу розкрою. За іншого планування, висоти стін або необхідності суміщати малюнок кількість рулонів може змінитися.

Скільки коштуватимуть шпалери

Для порівняння використали три приклади з каталогу VISTA станом на 11 листопада 2026 року.

Перший — акційні шпалери «Свіжість» від українського виробника, рулон 0,53×10,05 м за 159 грн.

Другий — шпалери «Мозаїка» того самого формату за 371 грн.

Третій — широкі шпалери «Атлас» 1,06×10,05 м за 590 грн.

За такого вибору вартість самих шпалер становитиме:

Площа кімнати «Свіжість» «Мозаїка» «Атлас» 12 м² 1 590 грн 3 710 грн 2 950 грн 15 м² 1 749 грн 4 081 грн 3 540 грн 20 м² 1 908 грн 4 452 грн 3 540 грн

Це не три однакові за властивостями покриття. Таблиця демонструє саме вплив ціни та формату рулону на кошторис, а не визначає найкращий матеріал. Слід також враховувати, що акційні ціни можуть змінюватися.

Чому дорогий рулон іноді виявляється економнішим

Порівняймо два приклади.

Для кімнати площею 20 м² потрібно 12 вузьких рулонів по 371 грн. Загальна сума — 4452 грн.

Якщо вибрати широкі шпалери по 590 грн, у нашому сценарії достатньо шести рулонів. Загальна вартість — 3540 грн.

Різниця становить 912 грн на користь дорожчих за один рулон шпалер.

Це не означає, що широкі шпалери завжди вигідніші. На результат впливають формат рулону, кількість відходів, розміри окремих стін і вартість матеріалу.

Проте цей приклад добре демонструє, чому ціну рулону не можна вважати головним критерієм вибору.

Коректніше розрахувати кількість необхідних полотен і порівняти кінцеву суму для кожного покриття.

Скільки коштують клей і підготовка стін

Шпалери — лише частина витрат на ремонт.

Додатково можуть знадобитися клей, ґрунтовка, шпаклівка, засоби для видалення старого покриття та витратні матеріали.

У каталозі VISTA, наприклад, універсальний шпалерний клей Momental Premium 250 г коштує 139,50 грн, а клей Pattex Флізелін 250 г — 194,70 грн за упаковку.

Але просто додавати одну упаковку клею до вартості будь-якої кімнати було б неправильно.

Кількість клею визначається його витратою, характеристиками основи та типом шпалер. Один склад може підходити для легких паперових покриттів, інший — для важких вінілових або флізелінових.

Тому перед покупкою потрібно перевірити рекомендовану витрату та сумісність клею з конкретними шпалерами.

Ще складніше заздалегідь оцінити підготовку стін. Якщо основа рівна, міцна й суха, достатньо порівняно невеликого обсягу робіт.

Натомість тріщини, стара фарба, відшарована штукатурка або значні перепади площини потребують додаткових матеріалів і часу.

Тому наведені суми — це вартість настінного покриття, а не повного ремонту кімнати.

Як малюнок змінює вартість ремонту

Не всі рулони однакової ширини й довжини дають однакову кількість готових смуг.

Для однотонних шпалер зазвичай простіше використати матеріал із мінімальними залишками.

Але якщо покриття має великий орнамент, сусідні полотна потрібно суміщати. Через це частина довжини рулону витрачається на підгонку малюнка.

Наприклад, для кімнати з висотою стелі 2,7 м ми використовували смуги по 2,8 м із припуском.

За великого рапорту фактична довжина матеріалу, необхідна для отримання наступної смуги, може бути більшою.

Якщо замість трьох повних смуг із рулону вдається отримати лише дві, кошторис відчутно зростає.

Тому для шпалер із великим візерунком необхідно враховувати не умовний відсоток запасу, а конкретну схему суміщення, зазначену виробником.

Як самостійно розрахувати бюджет

Щоб оцінити витрати до початку ремонту, потрібно виконати кілька дій.

Спочатку виміряйте довжину кожної стіни та висоту стелі.

Потім перевірте ширину й довжину обраного рулону. Розрахуйте кількість вертикальних смуг окремо для кожної стіни.

Додайте припуски на підрізування й урахуйте рапорт малюнка.

Визначте, скільки повноцінних смуг можна отримати з одного рулону, та округліть необхідну кількість рулонів у більший бік.

Після цього розрахуйте вартість клею й підготовки основи. За складного планування або дорогого матеріалу варто передбачити додатковий запас.

Особливу увагу потрібно звернути на номер партії шпалер: рулони з різних виробничих партій іноді відрізняються відтінком.

Що показав розрахунок

На прикладі трьох кімнат і різних форматів шпалер видно, що площа підлоги не дозволяє точно визначити бюджет оздоблення стін.

Для кімнат площею 15 і 20 м² кількість широких рулонів у нашій моделі виявилася однаковою. А в іншому прикладі дорожчий за штуку рулон дозволив витратити на настінне покриття на 912 грн менше.

Це не універсальна перевага певного бренду чи формату, а результат конкретних розмірів і цін.

Саме тому перед ремонтом варто порівнювати не лише вартість рулону, а й кількість готових полотен, особливості малюнка, витрати клею та стан стін.

Правильний розрахунок допомагає уникнути зайвих покупок і ситуацій, коли посеред ремонту доводиться шукати додатковий рулон потрібної партії.