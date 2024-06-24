Стиль томбой: комфорт поза гендером

У світі, де мода часто поділена на чіткі категорі відповідно до гендеру, стиль томбой руйнує всі шаблони, пропонуючи освіжаюче поєднання комфорту, практичності та невимушеності для кожної жінки. Стиль томбой виходить за рамки традиційних гендерних норм та бере найкраще зі світів чоловічої та жіночої моди щоб надати можливість створити зручне та стильне вбрання кожному.

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Незалежно від того, чи приваблює вас простота добре поношених джинсів і білої футболки, чи ви любите екстравагантні сукні жіночі, стиль томбой - це все про те, щоб прийняти свою справжню сутність. У цьому посібнику, ви дізнаєтесь основи моди для стилю томбой та зрозумієте як створювати унікальні образи, не звертаючи уваги на гендерні обмеження.

Що таке стиль томбой?

Стиль томбой, також відомий як шибайголова бере свій початок на початку 20 століття, коли жінки почали обирати більш практичні стилі одягу, яким традиційно віддавали перевагу чоловіки. Це було зумовлено потребою у функціональному одязі, який би відповідав активному способу життя та прагненню до гендерної рівності. Протягом десятиліть стиль томбой еволюціонував, та поєднав у собі мотиви панк-року, вуличного одягу та високої моди, створюючи універсальний та інклюзивний стиль, який резонує з людьми будь-якої статі.

Фото: Cropp

Що повинно бути в томбой гардеробі? Топ базових речей

Бездоганна пара джинсів

Відмінна пара джинсів - основа будь-якого гардероба у стилі томбой. Обирайте вільний крій, який забезпечує комфорт і універсальність. Незалежно від того, чи надаєте ви перевагу класичним прямим джинсам або сучасним потертим моделям, головне - знайти пару, яка зробить вас впевненою і зручною.

Класична біла футболка

Проста, але стильна класична біла футболка - невід'ємна частина гардероба томбой гардероба. Короткі сукні, довгі сукні та будь-який інший одяг можна легко поєднати з білою футболкою, оскільки ця річ неймовірно універсальна. Обирайте високоякісну бавовняну футболку, яка добре сидить і приємна на дотик.

Фото: Cropp

Фланелева сорочка

Фланелеві сорочки додають маскулінності вашому образу в стилі томбой. Вони ідеальні для осіннього чи літнього багатошарового одягу, оскільки дозволяють швидко адаптуватись до змін погоди. Оберіть фланель свого улюбленого кольору або візерунка і носіть її розстібнутою поверх футболки або застібнутою для більш офіційного вигляду.

Зручне взуття

Взуття має ключове значення у стилі томбой. Обирайте кросівки, берці або лофери, які водночас стильні та комфорті. Бренди Converse, Dr. Martens та Vans, пропонують чудові варіанти, що відповідають естетиці томбой. Таке взуття можна одягнути як з джинсами, так і сукнями Cropp: https://www.cropp.com/ua/uk/zhinkam/odiah/sukni.

Які аксесуари носити в стилі томбой?

Аксесуари в стилі томбой підкреслюють індивідуальність і додають унікальності. Оберіть бейсболку або шапку-біні для невимушеного вигляду. Сонцезахисні окуляри, великі авіатори або класичні wayfarers додадуть загадковості. Рюкзак або сумка-мішок забезпечать практичність. Мінімалістичні прикраси, як тонкі браслети чи ланцюжки, додають витонченості. Широкий шкіряний ремінь і класичний годинник завершать образ, підкреслюючи стиль і комфорт.