Топ 5 кращих компаній по розробці сайтів в Україні в 2025 році

Обрати товар. Додати в кошик. Оформити замовлення. Приблизно так сьогодні виглядає шопінг для 11 мільйонів українців*. І щороку частка онлайн-покупок зростає. Так, офлайн нікуди не зник — але сайт часто стає першою точкою дотику.

Так, сьогодні підприємці часто отримують перші прибутки завдяки соцмережам, а не сайту. Однак із часом і вони помічають: коли товарів і клієнтів більшає, інстамагазин вже справляється не так добре. Щоб зростати, потрібна структурована вітрина, аналітика, автоматизація продажів. Якщо казати про послуги, виробництво та інші сфери, то там сайти теж не декоративні. До прикладу, якщо в компанії з кібербезпеки сторінки завантажуються трохи довше, ніж у конкурента, або сайт має «нестатусний» дизайн — це вже втрачені клієнти.

Отже, якщо відповідь на запитання «чи потрібен бізнесу сайт у 2025?» вже очевидна, то ось інше: кому довірити його створення? Ми переглянули десятки українських компаній по створенню сайтів і зібрали п’ять найкращих — тих, хто справді робить добре.

*за даними дослідження SimilarWeb та Promodo, на 2024 рік в Україні було 11 млн інтернет-покупців.

ТОП5 кращих компаній по розробці сайтів в Україні

Aweb

Фірма Aweb займається і розробкою сайтів, і просуванням: створює інтернет-магазини та посадкові сторінки, а далі приводить на них трафік із пошуку та реклами. У роботі використовує власну CMS, спеціально заточену під SEO — базова версія вже має все необхідне для старту. Aweb — сертифікований преміум-партнер Google, команда має всі профільні сертифікати з реклами й аналітики.

В Aweb переконані: сайт має не просто працювати, а приносити клієнтів. Тому замість шаблонів — гнучкий підхід і рішення під конкретні цілі бізнесу. Команда працює в SEO і аналітиці з 2006 року, знає, як вести проєкти в різних нішах і підбирати те, що справді працює. Принципи роботи прості: чіткий фокус на результат, прозорі умови, зрозуміла звітність і повний контроль над бюджетом.

Brainlab

Brainlab— компанія по створенню сайтів, яка глибоко занурюється в кожен проєкт. Тут починають не з дизайну чи коду, а з питань: яка мета створення сайту? Хто ваш клієнт? Які його потреби та очікування? Команда проводить інтерв’ю з ЦА, аналізує конкурентів, вивчає нішу. А потім проєктує структуру, контент і функціонал так, щоб сайт не просто існував, а працював на бізнес — збирав ліди, збільшував продажі, формував довіру до компанії.

Студія Brainlab створює інтернет-магазини, корпоративні сайти, лендінги. Також проводить редизайн і може провести аудит наявного сайту. Після запуску проєкт супроводжують ще 1–3 місяці: навчають команду, вносять правки, стежать за показниками. Brainlab піде на зустріч, якщо в процесі розробки з’явились нові побажання. Головне для студії — не відпрацювати ТЗ, а забезпечити бажаний бізнес-результат.

Ower

Інтернет-магазини, сайти з індивідуальним функціоналом, портали — усе це тут збирають на власній CMS «Ower». Як заявляє команда, вона дозволяє їм створювати сайти швидше за конкурентів. CMS «Ower» не потребує програміста для управління сайтом. Контент-менеджер або сам власник може змінювати банери, слайдери, логотип, меню.

Розробка сайтів в Україні в Ower Studio передбачає з-поміж іншого початкові SEO-налаштування, хостинг на рік, лічильники відвідувань та реєстрацію в Google. Також компанія базово наповнить ваш сайт — до 10 сторінок і 20 товарів. Після запуску можна звертатися з питаннями — відповідають телефоном, поштою, в чаті або особисто в офісі.

Artweb

Кращі компанії з веброзробки зазвичай дають більше, ніж просто код і дизайн — і Artweb тут якраз з таких. Тут створення сайту і його просування від самого початку зшиті разом. Департаменти розробки та маркетингу працюють пліч-о-пліч, тож пошукова оптимізація, структура і контент враховуються ще на етапі проєктування. Як заявляють у студії, «ми знаємо, яким має бути сайт, щоб потрапити в ТОП, ще до стадії планування».

Проєктна команда Artweb складається з юзабіліста, дизайнера, програміста, аналітика та маркетолога під керівництвом менеджера проєкту. У роботу беруть і лендінги, і портали. У базову послугу входить структура, CMS, дизайн, інтеграції, а також подальша підтримка.

Vortex

Студія працює з 2008 року, розташована в Києві. Vortex позиціонує себе як фірму, яка «не просто робить сайти, а розбирається в бізнес-цілях». У штаті — понад 20 людей: розробники, копірайтери, SEO-фахівці, маркетологи, навіть фотографи й журналісти. Серед своїх переваг команда Vortex називає те, що більшість підводних каменів у розробці їм вже відомі, а тому працює швидше за конкурентів.Vortex створює інтернет-магазини, корпоративні сайт та каталоги. «Під ключ», без розривів на підрядників. Прототип, дизайн, верстка, налаштування, наповнення — усім займається одна команда. У чек входить: адаптивний інтерфейс, до 10 сторінок і 20 товарів, базове SEO, лічильники й консультації після запуску.

На що звернути увагу при виборі компанії по розробці сайтів

Більшість компаній пропонують схожий за змістом набір послуг. Тому відмінність треба шукати підхід. Вам важливо зрозуміти, як саме команда працює: чи занурюється в проєкт, чи ставиться до клієнта як до партнера, чи справді «індивідуальний» той підхід, про який пишуть на сайті.

Зверніть увагу на такі речі:

Чи працювали з вашою нішею. Якщо фірма вже займалась подібними проєктами, її фахівці швидше вхоплять суть і підкажуть робочі рішення з досвіду. Який підхід до клієнта. Наскільки глибокого заглиблюються в бізнес, чи оперативно відповідають, чи достатньо гнучкі в нестандартних ситуаціях. Чи вміють мислити маркетингово. Добре, коли розробники знають не тільки, як зробити кнопку, а й де її краще поставити, щоб мати гарні показники. Наскільки глибоко копають. Наприклад, чи проводять інтерв’ю з вашими клієнтами, чи аналізують конкурентів, чи шукають слабкі місця у старому сайті. Що входить у підтримку. Перенести контент, показати, навчити команду внести дрібні правки — добре, коли це входить у послугу. Кращі компанії не полишають клієнта одразу після релізу.

FAQ

Від чого залежить вартість розробки і чому ціни відрізняються між компаніями?

Вартість залежить від типу сайту, складності функціоналу, кількості унікальних сторінок, інтеграцій і рівня занурення команди. Крім того, хтось просто збирає сайт, а хтось проєктує логіку продажів, досліджує аудиторію, допомагає з текстами й просуванням. Чим вище експертиза фірми, тим більші чеки.

Що краще: сайт на конструкторі чи розробка з нуля?

Конструктор підійде для підприємців-початківців, щоб спробувати, перевірити попит. Якщо потрібен унікальний дизайн, кастомні функції (як-от калькулятор, трекер, конструктор товару), підвищена безпека, то краще розробити власний сайт. Він завжди налаштовується гнучкіше й буде повністю підконтрольний вам.

Що краще: агенція чи фрилансер?

Залежить від завдання. Якщо треба створити невеликий лендинг, внести зміни чи швидко зібрати сайт для тесту — фрилансер підходить. Якщо ви плануєте повноцінний сайт, який буде жити роками, краще обрати агенцію для розробки сайтів в Україні. В агенції є команда — дизайнери, розробники, маркетологи, копірайтери. Там зазвичай більше кейсів, накопичена експертиза й стратегічне бачення. Крім того, у разі чого буде кому підхопити проєкт: усе не зав’язано на одній людині.

Якщо є сайт, але він застарів — чи можна оновити, не створюючи з нуля?

Можна. Часто достатньо оновити дизайн, структуру або окремі модулі, щоб сайт знову працював як треба. Але трапляється, що в самій основі наявного сайту — застарілий код, уразливості чи незручна CMS. Оновлювати такий сайт — як латати дірявий човен: щось завжди випливе. Вигідніше буде, якщо компанія по розробці сайтів створить вам новий.