У Херсоні та на Харківщині встановили вуличні укриття від PIN-UP Foundation

Благодійний фонд PIN-UP Foundation підтримав ініціативу SafePlace4UA зі встановлення мобільних вуличних укриттів, які сприяють безпеці українців.

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За фінансової підтримки PIN-UP Foundation було виготовлено два укриття – SafePlace №0012 встановили в місті-герої Херсоні на одній із зупинок громадського транспорту, SafePlace №0013 – в населеному пункті Циркуни Харківської області.

У разі небезпеки укриття можуть захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів касетних снарядів. Вони мають товсті стіни в понад 25 см та стелю 40 см з армованого бетону й розраховані на перебування 15 осіб. Всередині встановлені лави для сидіння, змонтоване освітлення, встановлена вентиляція. Зовні споруди містять знак місця збору, напрямок та адресу найближчого укриття, qr-коди з роликом про SafePlace.

Президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна наголосила на важливості таких ініціатив: "Наша мета - допомагати і сприяти безпеці та благополуччю українців. Ці укриття – лише початок наших зусиль для створення безпечного середовища для жителів Херсона, Циркунів та інших регіонів України”.

SafePlaceUA - це ініціатива Благодійного фонду “Юність 2.0” зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.