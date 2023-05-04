Відсутність ліцензії у платіжних сервісів: як забезпечити безперебійну роботу бізнесу?

У зв'язку з тим, що термін дії ліцензії Національного банку України для небанківських фінустанов на переказ коштів у гривні минув 1 травня 2023 року, багато бізнесів знаходяться в складній ситуації. Ці ліцензії видавали до прийняття Закону «Про платіжні послуги» у серпні 2022 року, який мав на меті інтегрувати фінансовий ринок України до європейського законодавства.

Ризики для бізнесів через зупинку неліцензованих платіжних операторів

Хоча новий закон спростив умови роботи для національних платіжних операторів, вимоги до їх діяльності стали суворішими, що зумовило необхідність переліцензування. Але процедура авторизації виявилася складною та тривалою. Це призвело до того, що переважна більшість учасників ринку не встигла пройти її вчасно.

Це ставить під загрозу велику кількість бізнес-процесів, особливо тих, які пов'язані з прийомом онлайн-платежів від клієнтів через платіжних агрегаторів. Якщо агрегатор не встиг отримати нову ліцензію, клієнти не зможуть здійснювати оплату, і через це бізнеси втрачають кошти та клієнтів.

На цей час є всього 21 ліцензований учасник ринку, а заявки інших фінансових установ ще на розгляді. У зв'язку з цим, бізнесам, які мають проблеми з платіжними партнерами, рекомендується шукати нові легальні небанківські фінансові установи для приймання онлайн-платежів.

Сервіс Portmone працює за новими правилами

Один з перших сервісів, який отримав нову ліцензію від Національного банку, — це Portmone, що працює під керівництвом ТОВ «ФК МБК». Компанія успішно пройшла авторизацію та не зупиняє робочі процеси. Це означає, що користувачі можуть безперешкодно переказувати кошти на банківські картки, платити за покупки та послуги, підтримувати благодійні проєкти. Наші корпоративні партнери можуть бути впевненими у законній та безпечній діяльності компанії в межах нових законодавчих вимог.

Мій оператор інтернет-еквайрингу неліцензований. Що робити?

Якщо ваш фінансовий партнер призупинив діяльність, вам варто зважити на можливість підключення до стабільної небанківської фінансової установи — сервісу Portmone.

Компанія пропонує новим партнерам оптимальні умови співпраці, швидку та просту інтеграцію, цілодобову технічну підтримку та безперервність приймання оплат. Ви можете розраховувати на максимально швидке підключення, можливість приймати оплати через різні платіжні системи, велику кількість платіжних інструментів та гнучкі й прозорі тарифи, які залежать від особливостей вашого бізнесу.

Portmone успішно співпрацює з різними бізнесами, в тому числі з інтернет-магазинами, комунальними компаніями, страховими організаціями та надавачами послуг. Не зупиняйте свій інтернет-еквайринг ні на мить: Portmone забезпечує можливість вести бізнес в Інтернеті без втрат та ризиків.

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