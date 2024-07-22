Як середньому та малому бізнесу стати ще ефективнішим

В сучасному світі конкуренція зростає з кожним роком. Тож бізнесам, зокрема малому та середньому, необхідно використовувати сучасні цифрові технології для того, щоб залишатися конкурентоспроможними. Одним із ключових інструментів для досягнення цієї мети є використання спеціалізованих інтернет-послуг.

Віртуальні сервери замість фізичних

Зберегти та захистити дані на всіх етапах вашої роботи допоможе перенесення інформації на віртуальні сервери, розгорнуті на базі сучасної комутаційної інфраструктури. Віртуалізація дозволяє компаніям малого та середнього розміру збільшити ефективність використання ресурсів, а також знизити витрати на обладнання та підтримку ІТ-інфраструктури. Замість того, щоб вкладати великі кошти в фізичні сервери, ви можете перенести необхідні для роботи дані у віртуальне середовище, де вони будуть у бідь-який час доступні для всіх співробітників.

Із замовленням цієї послуги в компанії “Макснет” ви отримаєте можливість:

Зберегти та захистити свої дані на всіх етапах роботи.

Оптимізувати конфігурацію під свої завдання.

Підключити додаткові послуги.

Користуватися цілодобовою професійною підтримкою спеціалістів.

SIP-телефонія та віртуальна АТС для підвищення ефективності комунікацій

Ще одним дієвим способом підвищення продажів є використання SIP-телефонії та віртуальної АТС. Ці технології дозволяють бізнесу оптимізувати внутрішні та зовнішні комунікаційні процеси шляхом зниження витрат на телефонні розмови та підтримку телефонних систем.

Користувачі послуг SIP-телефонії та віртуальної АТС, які надає “Макснет”, мають змогу:

Працювати з будь-якого місця в Україні та здійснювати дзвінки з будь-якого пристрою (телефона, смартфона, планшета, ноутбука, ПК).

Якісно підвищити рівень зв'язку з клієнтами порівняно з використанням мобільних та традиційних номерів.

Збільшити свою продуктивність завдяки використанню таких функцій, як голосове меню, запис вхідних та вихідних дзвінків, переадресація вхідних дзвінків, зворотний дзвінок на сайті, детальна аналітика.

Безкоштовно спілкуватися між собою в межах однієї компанії.

Легко додавати нові номери або лінії без необхідності фізичних змін в інфраструктурі, а також швидко змінювати налаштування або додавати нові функції за допомогою зручних веб-інтерфейсів.

Виділена лінія Інтернет та її переваги

Забезпечити надійне та швидке інтернет-з'єднання, необхідне для роботи малого та середнього бізнесу, може допомогти така послуга, як виділена лінія Інтернет. Користування Інтернетом за гарантованим каналом забезпечить стабільну роботу електронної комерції, відеоконференцій, хмарних та інших онлайн-сервісів. Замість того, щоб ділити пропускну здатність з іншими користувачами, виділена лінія гарантує максимальну швидкість і стабільність з'єднання 24/7.

З підключенням Інтернету за гарантованим каналом від “Макснет” ви отримаєте:

Стабільну фактичну швидкість, яка відповідає заявленій.

Безперебійний зв'язок.

Можливість користуватися послугою без світла за наявності технічної можливості.

Реальну IP-адресу в усіх тарифах.

Можливість вибрати тариф відповідно до своїх бізнес-потреб.

Надійний захист ваших даних.

Зафіксовану в договорі вартість послуг.

Можливість цілодобово звертатися за професійною консультацією спеціалістів.

Завдяки використанню сучасних технологій ваш бізнес отримує можливість стати ефективнішим та зайняти лідерські позиції серед конкурентів. Зокрема, використання віртуальних серверів допомагає надійно зберігати ваші дані та заощадити кошти на устаткуванні, SIP-телефонії та віртуальної АТС — покращити якість комунікацій та знизити витрати на телефонний зв'язок, Інтернет за виділеною лінією — забезпечити швидке та стабільне з'єднання за прийнятною ціною.