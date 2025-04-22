Як український стартап забрав ринок преміальних трансферів СНД у російських аналогів

У 2023 році на ринку трансферів з’явився гравець, який за два роки змінив правила гри. Limotak — українсько-британська travel tech платформа — починалася як відповідь на системні проблеми в індустрії: неякісні послуги, хаотичне обслуговування та відсутність контролю за водіями на платформах, що раніше домінували на ринку СНД. Ще у 2023 році на ринку преміальних трансферів у СНД переважали російські сервіси, проте зараз ситуація кардинально змінилася — Limotak активно витісняє їх, уже забравши значну частку ринку й продовжуючи розширювати присутність. В індустрії: неякісні послуги, хаотичне обслуговування та відсутність контролю за водіями на платформах, що раніше домінували на ринку СНД.

Сьогодні Limotak доступний у 85 країнах світу, обслуговує як корпоративних клієнтів, так і приватних замовників. Платформа дозволяє бронювати трансфери будь-якого класу — від економ до люкс, а також преміальні послуги з особливим рівнем комфорту та безпеки. За цей час компанії вдалося не лише витіснити більшість російських сервісів зі СНД, а й почати успішну експансію в Європу, США, ОАЕ та інші регіони.

Перевага Limotak полягає у гібридній моделі, яка дозволяє клієнту вибирати між двома форматами:

Limotak PRO — трансфери від перевірених преміум-партнерів з бездоганною репутацією;

— трансфери від перевірених преміум-партнерів з бездоганною репутацією; Marketplace — офери від локальних водіїв, яких особисто перевіряє команда платформи.

Контроль якості — один із ключових принципів компанії. За два роки роботи було виконано тисячі трансферів, з яких лише 4 випадки закінчилися неявкою водія, а менше 0.5% замовлень отримали середню або незадовільну оцінку. Кожен подібний випадок стає приводом для внутрішнього аудиту: вносяться зміни в алгоритми, додається технічний моніторинг або оновлюються правила для водіїв.

На відміну від конкурентів, Limotak виросла не з теорії, а з практики. Засновник платформи понад 10 років працював у сфері преміальних перевезень у Лондоні, маючи власний автопарк і безпосередній контакт із клієнтами високого рівня. Саме завдяки глибокому розумінню внутрішніх процесів компанія змогла створити не просто зручний інтерфейс, а цілісну систему, що поєднує технологію та сервіс.

На ринку присутня жорстка конкуренція: німецькі, британські, американські, а також російські платформи досі намагаються утримати позиції. Проте Limotak робить ставку на баланс ціни і якості, що дозволяє витісняти старих гравців у СНД, водночас завойовуючи нові ринки.

Участь у понад 60 міжнародних виставках (від Лондона до Токіо) забезпечила платформі не лише впізнаваність, а й репутацію. «Показник, що ми на правильному шляху — це коли CEO глобальних платформ самі підходять познайомитись», — зазначає команда Limotak.

До сьогодні компанія розвивалася без зовнішніх інвестицій. У 2025 році планується перший раунд фінансування, кошти з якого підуть на масштабування команди, запуск дочірніх офісів у ключових країнах і розвиток напрямків B2C, B2B2C і B2B2B.

У планах Limotak — продовжувати розширювати географію, вдосконалювати функціонал платформи, запроваджувати нові сервіси та залишатися однією з найконтрольованіших і найякісніших трансферних платформ на ринку.

Limotak — це не просто сервіс бронювання. Це travel tech-екосистема нового покоління, яка довела: український стартап здатен витіснити навіть найсильніших гравців із власного ринку.