Як забезпечити роботу свердловини на воду без електроенергії: альтернативні рішення

Безперебійне використання свердловини з метою водозабезпечення житлового будинку та домашнього господарства можливе лише за наявності постійного доступу до джерела електроенергії. Враховуючи реалії сьогодення українців, що супроводжується нестабільністю постачання та частими і тривалими відключеннями світла, власники заміських будинків та свердловин змушені шукати альтернативні варіанти енергопостачання. Кожен з таких варіантів має свої особливості і має обиратися за умови забезпечення необхідної потужності та напруги, тому всі обговорення та рішення краще проводити за участі професіоналів, які не лише проводятьбуріння та облаштування свердловин, а й готові надати гарантії якості підключення джерела до будинку.

Особливості використання альтернативних джерел електроенергії

Часте та тривале відключення електроенергії супроводжується не лише зупинкою роботи свердловинного насоса, через що відсутня можливість використовувати воду, а й насосів, завдяки яким відбувається циркуляція води в системах опалення. У будь-якому разі питання пошуку та встановлення альтернативних джерел енергії користується все більшим попитом серед українців.

Застосування генераторів як резервного джерела електроенергії

Купівля та облаштування генератора певної потужності вважається одним з найбільш простих та ефективних рішень. Такий пристрій забезпечує електропостачання свердловини за рахунок запасів бензину, дизелю чи газу. При цьому важливо враховувати потужність насоса та інших електроприладів, які будуть до нього підключатися, а також регулярно проводити його справність, мати достатній запас пального.

Щоб підключити до генератора систему водопостачання, потрібно:

визначитися з потрібним рівнем потужності обладнання, враховуючи запас;

підготувати додаткові матеріали та інструменти, зокрема це стосується кабелів електроживлення, додаткових роз’ємів та стабілізатора напруги;

від’єднати свердловину від мережі електропостачання;

підключити насос до генератора, чітко дотримуючись інструкції від виробника пристрою;

переконатися, що свердловина підключена до генератора правильно і будь-які пошкодження з’єднувальних кабелів чи роз’ємів відсутні;

свердловина підключена до генератора правильно і будь-які пошкодження з’єднувальних кабелів чи роз’ємів відсутні; запустити генератор, ввімкнувши пристрій та зачекавши кілька секунд, щоб він стабілізувався;

ввімкнути насосне обладнання та перевірити його роботу, тиск води в системі та напір мають відновитися згідно налаштувань системи;

під час роботи насоса стежити за показниками напруги та рівнем запасів пального в пристрої.

Останнє важливо, щоб недопустити нових порушень в систему водопостачання.

Встановлення та використання сонячних панелей з акумулятором

Все частіше власники глибоких артезіанських свердловин зупиняють свій вибір на використанні сонячної енергії, завдяки чому можна закумулювати електроенергію не лише для роботи насоса, а й використання інших приладів на період відсутності електроенергії в мережі. Для встановлення системи потрібно запастись:

інвертором, який забезпечує перетворення постійного струму в змінний, необхідний для роботи насосного обладнання;

сонячними панелями, які безпосередньо виробляють електроенергію;

акумуляторними батареями для накопичення ресурсів;

контролером заряду.

Як і у випадку з послугами буріння свердловин Київ та область, встановленням та підключення системи сонячних панелей мають займатися виключно кваліфіковані майстри, які надають гарантії якості та надійності результату.

Особливості використання вітрогенераторів

Цей варіант поки що не користується особливим попитом і підходить лише для місцевості з високою вітровою активністю.

Застосування механічних методів добування води зі свердловини

В першу чергу це стосується ручних насосів поршневого чи вакуумного типу. Пристрої працюють без електроенергії, проте найчастіше використовуються для свердловин невеликої глибини та потребують більше зусиль і часу для отримання результату, наприклад, відновлення потрібних запасів води в резервуарі.